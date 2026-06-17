Convocan a una charla en Paraná sobre “Malvinas y el proceso militar”

“Malvinas y el proceso militar” será el eje disparador de una charla a cargo del doctor en Historia, Fabián Harari. El encuentro es convocado por el espacio “Vía Socialista”, y se realizará el viernes 19 de junio, a las 18, en el “Almacén de los 33”. El objetivo es analizar “Malvinas en el marco de la dictadura militar y su crisis político económica”, se indicó.





Sobre el disertante

Harari doctor en Historia, especializado en Historia del Derecho. Se desempeña en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Doctor Ambrosio Lucas Gioja”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente en la Carrera de Historia de la misma universidad. Autor de los libros “La Contra. Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy” (Ediciones Ryr, 2006); y “Hacendados en armas. El Cuerpo de Patricios, de las Invasiones Inglesas a la Revolución (1806-1810)” (Ediciones Ryr, 2009).