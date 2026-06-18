RUS y CFA firmaron la ampliación del fideicomiso financiero inmobiliario "RUS Futuro"

El pasado viernes 12 de junio, en las oficinas del Edificio Guay de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se concretó la ampliación del fideicomiso financiero inmobiliario "RUS Futuro", mediante la firma de un acuerdo entre la Compañía Fiduciaria Americana (CFA) y Río Uruguay Seguros (RUS).

Este instrumento, creado originalmente el 15 de octubre de 2025, tiene como objetivo captar inversores institucionales y privados interesados en canalizar sus ahorros hacia activos reales, seguros y con menor exposición a la volatilidad de los mercados financieros. Asimismo, propone un mecanismo de inversión y ahorro en metros cuadrados de inmuebles, permitiendo capitalizar los rendimientos obtenidos por renta o revalorización de los activos y participar en proyectos inmobiliarios desarrollados por RUS que se incorporarán progresivamente al fideicomiso.

El esquema fiduciario está integrado por tres actores fundamentales, en cumplimiento de las normas de inversión del mercado asegurador: RUS, como fiduciante, aporta los inmuebles y supervisa la política de inversión; CFA, como fiduciario financiero, tiene a su cargo la administración y distribución de los beneficios; y AFLA S.A. actúa como agente de comercialización y administración técnica de los proyectos.

Los inversores acceden a certificados de participación respaldados por metros cuadrados de inmuebles, obteniendo rendimientos trimestrales provenientes de rentas fijas y temporarias.

El primer desarrollo incorporado al fideicomiso es el Edificio Guay, ubicado en el ingreso a Concepción del Uruguay. El proyecto permite invertir desde 1000 dólares y ofrece la posibilidad de capitalizar los rendimientos en nuevos metros cuadrados, generando un mecanismo de ahorro e inversión respaldado por activos reales y por la trayectoria y solvencia de RUS.

Durante el encuentro participaron el presidente ejecutivo de RUS, Juan Carlos Lucio Godoy; los representantes de CFA, Miguel Iribarne y Hugo Dieguez; el representante de RUS Desarrollos Inmobiliarios, Luciano Rey; y otros funcionarios de ambas instituciones.

En el marco de la firma, Juan Carlos Lucio Godoy destacó el valor simbólico de realizar este acuerdo en el Edificio Guay, al que definió como un emblema para la compañía y un referente de la arquitectura sustentable en Entre Ríos. Además, remarcó la estrategia de RUS de invertir en activos inmobiliarios como una forma de fortalecer el patrimonio de la empresa. "Nuestra política siempre fue invertir en ladrillos. Este fideicomiso nos permite incorporar esos activos a una estructura financiera moderna, aportando mayor transparencia y reflejando en nuestros balances la solidez y sostenibilidad de la empresa", señaló.

Por su parte, el presidente de CFA, Miguel Iribarne, explicó que se trata de un fideicomiso inmobiliario en el que los activos se transfieren a una estructura fiduciaria, lo que brinda transparencia y una administración eficiente y profesional. Asimismo, indicó que la mayor parte de la titularidad de los inmuebles permanece en manos de RUS a través de certificados de participación y adelantó que, en los próximos meses, se iniciará la transformación del fideicomiso a un fideicomiso de oferta pública lo que le permitirá profundidad y mayor desarrollo.

En representación de RUS Desarrollos Inmobiliarios, Luciano Rey destacó las características diferenciales del Edificio Guay, tanto por su ubicación estratégica como por la calidad constructiva y el valor de sus metros cuadrados. Además, subrayó que el fideicomiso democratiza el acceso a la inversión inmobiliaria, ya que permite que más personas puedan participar del proyecto sin necesidad de adquirir una unidad funcional completa. "A través de la compra de certificados de participación, los inversores adquieren metros cuadrados del edificio y acceden a la renta generada por los alquileres, formando parte de la rentabilidad del inmueble. Se puede invertir en desarrollos inmobiliarios desde bajo capital, con 1000 dólares ya podés invertir en ladrillos. Es una inversión segura y de respaldo patrimonial", explicó.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.rusdesarrollosinmobiliarios.com