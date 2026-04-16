Club de Pescadores: citan a declaración de imputados a exdirectivos

El fiscal Santiago Alfieri, que lleva adelante la investigación en torno a la denuncia penal presentada contra exdirectivos del Club de Pescadores y Náutico Paraná, citó a declaración de imputado a los exdirectivos José Fabián Blumenblat, quien cumplió la función de presidente de la institución; y a Sergio Daniel Díaz, Luis Molina, Raúl Gregorutti, Ramón Juan Gazzano, Horacio Bournissent, Osvaldo Bregant, Cristina Acosta, Eduardo Bregant, Sergio Cabezas, Javier Herlein, Laura Bustos, Mariela Ríos, José Tabares y, Exequiel David Córdoba Ríos.

La declaración de imputado, según una resolución que dictó el Ministerio Público Fiscal este miércoles 15, será “en fecha y hora a convenir”.

La investigación penal se abrió luego de la presentación de una denuncia penal presentada por las actuales autoridades del Náutico en enero último.

En septiembre de 2025, el Club de Pescadores y Náutico de Paraná renovó autoridades. En las elecciones de comisión directiva se impuso la Lista “Recuperación y Transparencia”. Asumieron Eduardo Quiróz como presidente, y Lisandro Benavento, como vicepresidente, y una de las primeras medidas que ordenaron fue la realización de una auditoría interna, y se encontraron con que las anteriores autoridades compraron dos veces un mismo cuatriciclo.

El hecho derivó en la presentación de una denuncia penal, que tramita en el Ministerio Público Fiscal con la carátula “Blumeblant José Fabián y Otros s/ Defraudación”, pesquisa que está a cargo del fiscal Santiago Alfieri, que ya dispuso la apertura de causa y dispuso el embargo de los anteriores directivos del Club de Pescadores y Náutico de Paraná.

La denuncia la presentó el abogado Santiago Miguel Villa, con el patrocinio de su colega Agostina Gisbert Molina y apunta a los exdirigentes José Fabián Blumenbat, Sergio Fabián Cabezas y Raúl Iván Gregorrutti, “quienes se desempeñaban, respectivamente, como presidente, vicepresidente y tesorero de la comisión directiva del Club de Pescadores y Náutico de Paraná”. Les reprochan los delitos de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública, Administración Fraudulenta y Falsedad Ideológica de Documentos Públicos y Privados.

En el relato de los hechos, señalan que el 12 de octubre de 2018 el Club de Pescadores celebró un boleto de compraventa por la suma de $40 mil con el señor Darío Aníbal Medvesigh y adquirió un cuatriciclo marca Guerrero, modelo 2008, que fue transferido a la entidad deportiva. En ese momento, recuerda el texto de la denuncia, estaban en la comisión directiva del Club de Pescadores Blumenbat, Cabezas y Gregoruttil.

Luego recuerdan que el 2 de agosto de 2023, el Poder Ejecutivo de la Provincia dictó el decreto N° 2.561 -gestión del exgobernador Gustavo Bordet- que autorizó la entrega de $4 millones al Club e Pescadores “expresamente destinada a la adquisición de un cuatriciclo, disponiendo que los fondos fueran depositados en personal al entonces presidente José Fabián Blumenbat”.

El 24 de agosto de 2023, el Gobierno emitió la orden de pago, y el 27 de marzo de 2024 Exequiel David Córdoba Ríos emitió factura a nombre del Club de Pescadores y Náutico de Paraná por la suma de $4 millones por la adquisición de un cuatriciclo marca Guerrero, modelo 2008, “el mismo bien previamente adquirido en 2018”, resalta la denuncia.

En el inicio de la investigación, el fiscal Alfieri amplió la lista de sospechados en esas maniobras, y convocó a Ramón Juan Gazzano, Horacio Bournissent, Sergio Daniel Díaz, Cristina Acosta, Luis Molina, Eduardo Bregant, Sergio Cabezas, Javier Herlein, Laura Bustos, Mariela Ríos, José Tabares, y a Osvaldo Bregant, para que designen defensa técnica.

Además, pidió al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos la remisión del expediente vinculado al Club de Pescadores y Náutico de Paraná, “donde surja la rendición de cuentas por subsidios presentada” vinculada al subsidio otorgado por decreto Nº 2561/23.

El juez de Garantías Julián Vergara dispuso, además, un embargo preventivo por una suma de $18.791.647,46 sobre las cuentas bancarias vinculadas con José Fabián Blumenbat, Sergio Fabián Cabezas, Raúl Iván Gregorutti y Exequiel David Córdoba Ríos.

En febrero, los directivos del Club ampliaron la denuncia.

Así, sumaron la figura penal de “administración fraudulenta”, reproche que recayó en Fabio Damián Blumenblat, quien se desempeñó como Jefe de Administración del Club, y Jesús María González Todoni, quien ejerció el rol de cobrador de la institución, «siendo ambos responsables directos de la percepción, administración y registración de los ingresos del Club de Pescadores, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, defraudación y apropiación indebida de fondos, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda, todo ello en perjuicio del patrimonio de la institución denunciante».

“Los hechos que se describen no constituyen meras irregularidades administrativas ni desprolijidades contables, sino maniobras dolosas, reiteradas y funcionalmente organizadas, ejecutadas por Fabio Damián Blumenblat y Jesús María González Todoni con el propósito específico de generar un perjuicio patrimonial al Club de Pescadores y Náutico de Paraná y de obtener, para sí, un beneficio económico indebido, mediante el abuso de las funciones y de la confianza institucional que les fueran conferidas”, dice el escrito presentado por el Club en la Justicia.

(Fuernte Entre Ríos Ahora)