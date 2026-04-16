El Superior Tribunal de Justicia define el futuro de la Causa Alanís tras un cuarto de siglo de proceso

Tras 26 años de proceso y una demora de un lustro en la Corte Suprema de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analizará nuevos hechos en el marco de la causa contra el exvicegobernador, Héctor Alanís. Los abogados defensores sostienen que su estado de salud mental le impide comprender el proceso y que aplicar una pena hoy sería inconstitucional.

La emblemática “Causa Alanís”, que investigó el desvío de más de 6 millones de pesos/dólares de la Legislatura entrerriana entre 1995 y 1999, ingresó en una etapa de definiciones críticas bajo una premisa que mezcla lo jurídico con la salud. Los defensores del exvicegobernador Héctor Alanis, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, solicitaron la suspensión del proceso alegando un “Trastorno Cognitivo Mayor” que, según afirman, anula la capacidad del imputado para estar en un proceso, informó Cuestión de Fondo (Canal 9).

Un diagnóstico que cambia el escenario

En la ampliación de fundamentos del Recurso de Impugnación Extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, la defensa incorporó un informe neurológico emitido en noviembre de 2025. El documento detalla que Alanís, de 73 años, presenta un deterioro grave y progresivo: sufre episodios de desorientación espacial, incapacidad para reconocer el tiempo actual y dependencia para tareas básicas como la administración de su medicación.

La estrategia de la defensa se divide en dos frentes. Primero sostienen que Alanís no cuenta con las facultades para comprender los actos del juicio ni ejercer su defensa material, por lo que solicitan una pericia médico-forense inmediata.

En ese sentido, plantean que castigar hoy a un hombre enfermo viola el principio de personalidad de la pena. Argumentan que el "sujeto histórico" que fue vicegobernador en 1999 no guarda identidad normativa con el "sujeto presente" con deterioro cognitivo.

El "laberinto" judicial de 26 años

La causa es un testimonio de la morosidad judicial en casos de corrupción. Aunque la sentencia de condena (3 años y 6 meses de prisión para Alanís y el exvicepresidente del Senado, Humberto Ré) fue emitida en abril de 2018 y confirmada por Casación meses después, el expediente quedó paralizado durante cinco años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esa demora se originó en una inusual disputa por la integración de la Sala Penal del STJER, luego de que el Ministerio Público Fiscal intentara recusar a los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Recién en octubre de 2025, la Corte Nacional desestimó el recurso del Procurador Jorge García, permitiendo que el expediente regresara a la provincia.

“Un tercio de la vida de Alanís ha transcurrido bajo proceso”, subrayan sus abogados, invocando el concepto de "plazo razonable" y el precedente "Ilarraz" de la Corte Suprema, donde se establece que los compromisos internacionales contra la corrupción no pueden anular las garantías individuales.

El peso de la historia

La investigación gira en torno al peculado de 6.132.825,20 pesos (equivalente a dólares en la época de la convertibilidad). En aquel entonces, Alanís representaba al PJ y Humberto Ré a la UCR, lo que marcó el caso como uno de los mayores escándalos transversales de la política entrerriana.

Actualmente, el STJER ha corrido vista a las defensas para la ratificación de sus recursos. Los próximos pasos procesales incluyen la intervención de la Fiscalía de Estado —que actúa como querellante bajo el código anterior a 2008— y, finalmente, el Ministerio Público Fiscal.

La decisión que tome el máximo tribunal provincial no solo definirá el destino de Héctor Alanís, sino que sentará un precedente sobre hasta qué punto la justicia puede esperar antes de que el paso del tiempo y la biología conviertan una condena en un acto simbólico vacío o, como sostiene la defensa, en una violación a los derechos humanos.