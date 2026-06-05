La comedia "Lombrices" inicia una temporada de funciones

Los actores entrerrianos Diego González y César Salinas, bajo la dirección general de Jorge Fillastre, llevarán a cabo el reestreno de la obra teatral "Lombrices", una pieza escrita por el dramaturgo Pablo Albarello que se presentará todos los viernes del mes de junio a partir de las 21 en la sala del espcio cultural La Hendija, ubicado en calle Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná. Las funciones programadas para los días 5, 12, 19 y 26 de junio se realizarán con el objetivo de reinstalar en la cartelera local una producción del circuito teatral independiente que aborda la vejez, la marginalidad urbana y el aislamiento social.

El argumento de la obra se centra en la convivencia de dos personajes recluidos en un espacio doméstico degradado, que interactúan en un entorno exterior que parece desvanecerse o resultar hostil.

A través de una puesta en escena que combina elementos del humor negro y el teatro del absurdo, los personajes intentan sobrevivir y resistir desde la soledad y el delirio cotidiano.

Esta temporada de cuatro funciones consolida la continuidad del trabajo conjunto entre el elenco de realizadores y el espacio cultural La Hendija, una institución con trayectoria en el sostenimiento de espacios para las artes escénicas independientes de la capital provincial.

La entrada anticipada tiene un valor de $12.000. Para reservas, comunicarse al 343 4293638.