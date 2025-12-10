Nicolás Ramírez arbitrará la final entre Racing y Estudiantes de La Plata

Ramírez dirigirá la definición del sábado en Santiago del Estero.

Nicolás Ramírez fue designado como árbitro de la final que protagonizarán Racing y Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol, a disputarse este sábado desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Ramírez estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Pablo Dóvalo (cuarto árbitro), Mariana Dure (quinta), Héctor Paletta (VAR) y Hernán Mastrángelo (AVAR).

Ramírez viene de dirigir partidos importantes este año: Racing-Independiente (los dos), San Lorenzo-Huracán, la final de la Primera Nacional entre Gimnasia de Mendoza-Deportivo Madryn y el último Superclásico que Boca le ganó a River en la Bombonera.

Sábado 13 de diciembre

21: Racing – Estudiantes La Plata (Estadio Madre de Ciudades – Santiago del Estero)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Duré

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo