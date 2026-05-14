Gato Negro continúa con su ciclo de cine de gangsters

El espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355, continuará este domingo 17 de mayo a las 19 con su ciclo de cine temático dedicado este mes al género de gangsters y al cine negro. En esta oportunidad, se proyectará el largometraje Los Sobornados, obra dirigida por el cineasta austroestadounidense Fritz Lang en el año 1953. La iniciativa propone un encuentro semanal de cine de autor, con el propósito de analizar a través del séptimo arte las problemáticas del poder, la corrupción y las dinámicas de violencia que el género.

La película, cuyo título original es The Big Heat, se extiende durante 90 minutos y es considerada una de las piezas fundamentales de la etapa norteamericana de Lang. La trama sigue el accionar del sargento Dave Bannion, interpretado por Glenn Ford, un policía que intenta mantener su integridad mientras investiga el aparente suicidio de un colega.

A medida que avanza la historia, el protagonista descubre una compleja red de vínculos entre altos funcionarios de la administración local y el crimen organizado, liderado por el personaje de Mike Lagana.

Dentro del reparto, sobresalen las actuaciones de Lee Marvin, en el rol del sicario Vince Stone, y de Gloria Grahame, quien encarna a Debby Marsh. El papel de Grahame resulta determinante en el desarrollo del conflicto, especialmente tras un incidente de violencia que sufre por parte de Stone, lo que la lleva a colaborar con Bannion para desarticular la estructura criminal.

Esta producción fue reconocida en 2011 por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como un material cultural, histórica y estéticamente significativo.

Desde la organización del ciclo señalaron que la elección de este tipo de films responde a una intención de observar cómo los directores europeos que migraron a Hollywood en la década del cuarenta adaptaron el expresionismo alemán a los gustos del público estadounidense.

Para acompañar la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.