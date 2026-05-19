Javier Milei: "Vamos seguir apretando la política monetaria hasta bajar la inflación"

El presidente Javier Milei participó de un evento en el Malba y dejó definiciones clave sobre la gestión económica de su Gobierno. Consideró que va a "seguir el apretón monetario" hasta bajar la inflación y que el "seguro" se paga con la tasa de interés y una política más austera. Recordó cómo fue el proceso de saneamiento del Banco Central (BCRA), y aseguró que Argentina es el país mejor parado del G-20 frente al shock internacional del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente.

Al comienzo de su discurso hizo dos aclaraciones. La primera, la que consideró más risueña, dijo que se trato de una conclusión a la cual llegó cenando con "el profe" de Pablo. "Que pasa si llega un marciano a la Argentina y quiere saber como va la política desde los hechos; va a los datos duros, mira el boletín oficial y los números y dice esta reconstrucción es maravillosa", detalló pero que el otro camino sería "mirar la televisión y los diarios y ver que se está por entrar a los infiernos". "Nunca hubo una divergencia tan grande entre medio y datos", espetó.

Después realizó una reflexión técnica que tenía que ver sobre sobre la producción y empleo, y lo que implica para un gobierno libertario, un programa de estabilización: "Es definir una política fiscal, que la hicimos, de déficit cero, que la relación deuda producto no crezca, para que la consecuencia sea que el país se convierta en solvente". En cuanto a la política monetaria aseguró que mantienen el "apretón monetario" porque "estamos convencidos de seguir por ese camino hasta que terminemos la inflación".

En cuanto al esquema cambiario, Milei dijo que "Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad donde se eliminó el 95% del cepo", también recordó que "el dólar esta muy lejos de las bandas y que estamos acumulando una gran cantidad de dólares". Sobre este último punto dijo que, para que la emisión no impacte en mayor inflación, lo resultante de la compras de divisas que realiza el BCRA se esteriliza. "Si expandimos la emisión genera inflación", explicó y añadió: "Hay que elegir como se paga el seguro, se paga con inflación, o se paga con tasa de interés y política mas austera".

Después de hacer un racconto de sus logros económicos desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, se centró en hablar en el estado actual de la actividad económica, de la cuál dijo que marzo y abril "muestran señales de recuperación". "La inflación va a seguir mostrando una caída, y la economía empieza a expandirse", y aseguró que, en estos momento, el estado nacional pesa menos del 15% del PBI. También detalló todas las leyes que, según su visión, atacaban el equilibrio fiscal y alguna de ellas que interferían en la propiedad privada, como la ley de alquileres, de abastecimiento y de góndolas.