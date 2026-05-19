Colapinto llegó a Canadá: “El circuito es muy divertido y es uno en el que he corrido antes”

El piloto argentino Franco Colapinto arribó este martes a Canadá, donde el viernes comenzará a disputar el Gran Premio de la Fórmula 1. El circuito “Gilles Villeneuve” de la Isla de Notre Dame, en Montreal, recibirá al campeonato mundial en una jornada que contará carrera Sprint y la final del domingo.

“Este será nuestro tercer fin de semana de Sprint del año, y como siempre, el tiempo en pista será crucial. Todos trabajaremos duro para mantener el buen momento del equipo y aspirar a otro gran fin de semana”, destacó sobre el formato que tendrá esta carrera por primera vez.

El pilarense celebrará además en la pista canadiense su primer año de participación continua en el campeonato mundial, junto Alpine F1 Team. “Ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo. Estoy encantado de volver a ponerme al volante en Canadá. El circuito es muy divertido, y por fin es uno en el que he corrido antes”, señaló.

Tras el gran resultado en Miami, Colapinto se muestra anímicamente para recorrer este fin de semana los 4.361 metros del trazado semipermanente que se encuentra sobre el río San Lorenzo y recibe a la F1 desde 1978, y en Enstone estuvo realizando diferentes preparativos.

“Quiero aprovechar el excelente fin de semana de Miami, donde conseguimos terminar entre los 10 primeros en ambas sesiones de clasificación y el mejor resultado de mi carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha. Demostramos que vamos por buen camino y que hemos tenido un gran comienzo de temporada”, manifestó por el 7° puesto que logró en las calles del sur americano.

En pos de continuar con la evolución del A526, estuvo durante estos días en la sede del equipo para conocer al detalle sobre las mejoras. “Durante las últimas dos semanas, he podido estar en Enstone, donde hemos estado trabajando en ese buen resultado y, además, realizando un importante trabajo en el simulador para prepararnos para Montreal”, especificó en declaraciones reproducidas por Campeones.