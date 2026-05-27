AGMER acampa frente a Casa Gris: cuestionan el ingreso del proyecto de reforma jubilatoria al Senado

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) acampa desde este miércoles por la mañana frente a Casa de Gobierno. Desde el sindicato, cuestionan el ingreso del proyecto de reforma jubilatoria a la Legislatura, lo que ocurrió el viernes pasado. En ese marco, el Senado está convocado a sesionar y la iniciativa tomaría estado parlamentario.

Abel Antívero, secretario general de AGMER, señaló: “Estamos reclamando en el marco de la sesión del Senado porque el proyecto fue presentado por el Gobierno el viernes y tomaría estado parlamentario. No vamos a dejar de expresar nuestra resistencia. No aportamos ni una coma en una iniciativa que generará pérdida de derechos, en contra de los trabajadores, con el argumento que hay que resolver el déficit de la Caja”.

“Negociación en su momento el gobierno tuvo la iniciativa de convocarnos a una mesa de la que nos retiramos. Hay cosas que afectan a municipios, la coparticipación, la emergencia económica que habilita a decisiones sobre la Caja. No hay equidad de género entre varones y mujeres, en la ley actual esa diferencia está plasmada. No se puede equiparar a varones y mujeres. En lo que refiere a los docentes, deberán seguir aportando hasta los 65 años. Eso afecta los haberes y termina siendo un ajuste”, agregó.

Los docentes nucleados en AGMER estiman que estarán en el lugar hasta media tarde, según adealntó el secretario general.