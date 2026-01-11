Cuatro mujeres chocaron en la ruta y el auto se prendió fuego: una fue rescatada del vehículo

Se trata de un Volkswagen Fox, que quedó totalmente destrozado. Trabajó la Policía, los Bomberos y el servicio de emergencias.

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 2:29, sobre la Ruta Provincial 39, en inmediaciones del cruce que une las localidades de Urdinarrain y Basavilbaso.

De acuerdo a datos preliminares, en el vehículo involucrado es un Volkswagen Fox donde se trasladaban cuatro mujeres. A raíz del impacto y el fuego posterior, el automóvil quedó totalmente destrozado.

Trascendió que una de las ocupantes habría quedado atrapada en el interior del rodado, mientras que otras dos fueron encontradas en el pastizal a la vera de la ruta, indicó el sitio Ahora.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre la mecánica del accidente.

En el lugar trabajaron personal policial y servicios de emergencia, mientras se aguarda un parte oficial que permita esclarecer lo sucedido, publicó La Pirámide.