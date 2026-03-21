Paraná: una persona fallecida tras chocar con su motocicleta contra un poste de alumbrado

El siniestro fatal se produjo en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao de Paraná.

Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este sábado en Paraná, donde un motociclista de 35 años perdió la vida tras colisionar contra un poste de alumbrado caído.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao. La situación fue alertada por medio de un llamado al 911, que dio cuenta que había una persona gravemente herida. De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip en sentido Norte-Sur cuando, por causas que se investigan, impactó contra un poste de luz que se encontraba caído sobre la calzada, presuntamente a raíz de las inclemencias climáticas.

Al arribar al lugar, personal de emergencias constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. Intervino personal policial y judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho.