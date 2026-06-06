Horacio Zeballos se consagró campeón de Roland Garros

Este sábado se definió el Campeonato de dobles de Roland Garros con un argentino como protagonista de la final. Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se enfrentaron a la dupla compuesta por Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña) para intentar defender el título obtenido en 2025.

El duelo fue en el estadio Philippe-Chatrier y allí la dupla hispanoargentina logró el objetivo. Fue victoria por 6/4 y 6/2 en una hora y 16 minutos para defender los puntos obtenidos en este torneo y ganar su tercer Grand Slam de los últimos cinco que se han disputado.

La defensa del título no era sencilla: la última vez que se repitió un campeón antes de esta ocasión fue en 2013, cuando los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan obtuvieron el título.

Los actuales segundos del ranking mundial cumplieron con el siguiente recorrido hasta la final en la que se consagraron campeones:

6/3 y 6/2 vs. Marton Fucsovics/Marcos Giron.

6/3 y 6/4 vs. Vasil Kirkov/Bart Stevens.

6/4 y 1/1 (abandono) vs. Alexander Erler/Lucas Miedler.

6/3 y 6/4 vs. Hugo Nys/Edouard Roger Vasselin.

7/6 (4) y 6/4 vs. Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

6/4 y 6/2 vs. Harri Heliovaara/Henry Patten.