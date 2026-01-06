Estatales realizan asamblea en Casa de Gobierno para exigir paritarias y renovación de contratos

En el marco de un conflicto que escala en intensidad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos vuelve a manifestarse este martes en Casa de Gobierno. Según supo ANALISIS, participan también AGMER y el sindicato Gráfico.

El descontento radica principalmente en los alcances del Decreto Nº 3.817, que implica la no renovación de más de un centenar de contratos que vencieron el 31 de diciembre, afectando de manera directa el sustento de las familias involucradas.

Asimismo, el pliego de reclamos incluye el rechazo del gremio a la decisión oficial de postergar la discusión salarial hasta febrero de 2026, cuestiona el congelamiento salarial que ya arrastra ocho meses y exige una recomposición urgente para frenar la pérdida del poder adquisitivo.

La medida de este martes cuenta con el acompañamiento de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y el Sindicato Gráfico. A las 10 comenzó una nueva asamblea en el patio central de la Casa Gris y luego de las expresiones de algunos dirigentes gremiales, se decidió recorrer las oficinas para llevar el reclamo a todas las reparticiones y Ministerios.

Así se da continuidad al plan de lucha por tiempo indeterminado que comenzó el pasado 26 de diciembre, en respuesta a lo que consideran políticas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo provincial.

La decisión de volver a las calles se gestó durante la última asamblea realizada el martes 30, donde trabajadores de diversas áreas expresaron su “indignación y bronca” en el patio central de la Casa Gris.