Gustavo Bordet: “No tengo nada que ocultar; hace dos años que me investigan y no encontraron irregularidades”

El exgobernador Gustavo Bordet analizó la crisis de los municipios, el debate previsional y las tensiones políticas. Rechazó acusaciones judiciales y afirmó que seguirá en política sin condicionamientos. Y anticipó que no será candidato a intendente en Concordia, pero seguirá en la política.

En una entrevista extensa y de alto voltaje político en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de los municipios entrerrianos, abordó el debate previsional, respondió a cuestionamientos judiciales y dejó definiciones categóricas sobre su futuro político. Con un tono que alternó entre la defensa técnica y la apelación directa, el dirigente peronista expuso una mirada integral sobre la coyuntura provincial y nacional.

Desde el inicio, Bordet dejó en claro que seguía “muy de cerca” la situación de los intendentes, un rol que conoce en profundidad. “Me ha tocado ser intendente, y es algo que queda de por vida. Uno siempre ve una ciudad con ojo de intendente”, afirmó. En ese marco, describió un escenario de creciente presión sobre los gobiernos locales: “No solo que han perdido recursos coparticipables, sino que también se están haciendo cargo de muchos servicios que antes no los tenían”, advirtió, al mencionar desde el mantenimiento de patrulleros hasta la reparación de escuelas y el sostenimiento de hospitales.

El exmandatario advirtió que este corrimiento de responsabilidades impacta directamente en la calidad de gestión: “Esta falta de recursos, con estos agravantes, claramente hacen mella en las finanzas y, por supuesto, en la función esencial que es la prestación de servicios”. Y sintetizó el núcleo de su preocupación con una frase de fuerte carga institucional: “El intendente es la cara visible de la democracia”.

Consultado sobre una eventual candidatura en Concordia, Bordet fue tan enfático como tajante: “Con total seguridad, les digo que no me voy a presentar a una candidatura a intendente”. Aunque reivindicó su paso por la gestión municipal como “el cargo público con más satisfacciones”, y sostuvo que se trata de “ciclos en la vida” y que es momento de dar lugar a nuevos liderazgos dentro del justicialismo. No obstante, deslizó una crítica a la actual administración local: “En estos dos años y fracción, la verdad que la ciudad ha retrocedido muchísimo”.

En materia económica, analizó la propuesta del gobernador Rogelio Frigerio de un nuevo pacto fiscal federal y planteó reparos sobre su viabilidad. “Uno quisiera bajar impuestos, por supuesto. El problema es que los números no están cerrando”, sostuvo, al tiempo que vinculó la situación con un “problema macroeconómico general en la Nación que derrama a las provincias y a los municipios”. En ese contexto, cuestionó el criterio de reducción impositiva que solo beneficia a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen: “Si esa es la baja de impuestos, no estoy de acuerdo”, indicó, en referencia a lo que consideró una distribución desigual de cargas.

Uno de los tramos más densos en el programa “Cuestión de Fondo” (el séptimo programa de la novena temporada), giró en torno a la reforma previsional. Bordet recordó que impulsó la iniciativa en 2020, pero reconoció la falta de consensos: “No conseguí nadie de la oposición que se anime a acompañar. Tampoco de mi oficialismo”. Desde esa experiencia, advirtió que el actual debate adolece de los mismos déficits: “Está faltando conocer un proyecto”, subrayó, y alertó sobre posibles efectos regresivos, como el cambio en el cálculo de haberes: “Si se computan los últimos 30 años, lo que se está haciendo es burlar el 82% móvil”.

Al abordar las causas judiciales que involucran a dirigentes políticos, Bordet planteó una distinción conceptual: “Una cosa son las causas judiciales y otra cosa es la política”. Sin embargo, reconoció que ambos planos suelen entrelazarse: “La judicialización de la política o la politización de la Justicia hace que muchas veces las causas judiciales tiñan un proceso electoral”.

En relación con su situación personal, rechazó de manera enfática cualquier irregularidad. “No tengo absolutamente nada que ver”, afirmó respecto de la causa Enersa-Securitas, y agregó: “Nunca recibí absolutamente… de ellos ni de nadie, ninguna dádiva ni ningún dinero”. También desestimó las menciones en conversaciones ajenas: “Aparecen mis menciones, como aparecen las de muchos otros funcionarios. Lo que pasa es que selectivamente tomaron las mías”.

Sobre la investigación patrimonial en curso, expresó su preocupación por la duración del proceso: “Hace dos años y fracción que estoy en esta situación… y no se ha encontrado absolutamente nada”. En esa línea, defendió la transparencia de sus declaraciones: “No hay cuentas ni en Argentina ni en el exterior que no hayan sido declaradas. No hay propiedades inmuebles que no hayan sido declaradas”.

Ante cuestionamientos sobre viajes y consumos, respondió con ironía: “No sé qué es esa cuenta disparatada. Parece el cuento de la mil y una noche”. Y argumentó: “Yo no tengo obligación de usar mi tarjeta de crédito, puedo usar dinero en efectivo. No es ningún delito”.

En el tramo final, Bordet denunció una exposición mediática por las filtraciones del expediente judicial que consideró injustificada: “La pena es el proceso, es transitar este proceso y el escarnio público”, afirmó. Y concluyó con una definición política que despejó dudas sobre su proyección: “Sí quiero seguir en política. Y no me van a condicionar. Esto no me va a condicionar a mí”.

- ¿Sigue de cerca el reclamo de los intendentes?

-Sí, sí, muy de cerca.

-Usted fue intendente…

-Me ha tocado ser intendente, y es algo que queda de por vida. Uno siempre ve una ciudad con ojo de intendente. Y, además, converso mucho con los intendentes y estoy siguiendo los acontecimientos muy de cerca, y compenetrándome en la realidad que pasan hoy los municipios. Porque no solo que han perdido recursos coparticipables, sino que también se están haciendo cargo de muchos servicios que antes no los tenían. Por ejemplo, cargar nafta a los patrulleros, cortar pastos o arreglar escuelas. Lo mismo ocurre con los hospitales. Eran tareas que se ocupaban la provincia, y hoy están asumiendo esa tarea muchos intendentes. Esto es lo que me comentan en cada lugar que voy o cuando me cruzo con ellos. Y lo veo con mucha preocupación, porque el intendente es la cara visible de la democracia, ¿no es cierto? Lo que el ciudadano tiene más cercano. (El intendente) conocen en qué lugar viven y es quien recepta las críticas inmediatamente. Y esta falta de recursos, con estos agravantes que mencionaba recién, claramente hacen mella en las finanzas y, por supuesto, en la función esencial que es la prestación de servicios. Porque si en un municipio fracasa la prestación de servicios, el resto se complejiza mucho más.

- ¿Le dijeron en Concordia si quiere volver a hacer intendente?

-Me lo han dicho muchas veces en la calle…

- ¿Y usted qué dice?

-Con total claridad les voy a hablar. Para mí, haber sido intendente en Concordia, debe haber sido el cargo público con más satisfacciones que tuve, porque son satisfacciones inmediatas, recíprocas con los vecinos. Pudimos hacer una labor transformadora en Concordia. Los dos nuevos accesos a la ciudad, el comienzo de la planta de agua que está paralizada, lamentablemente, ahora cuando falta apenas un 5%.

- ¡Falta 5%!

-Faltan 5 o 10%, muy poco lo que falta. Pavimentaciones de barrios enteros, como el barrio Cabildo San Antonio. El rectángulo que está sobre la terminal, hemos pavimentado casi 4.000 calles de pavimento en Concordia. El nuevo aeropuerto en Concordia lo dejamos con un 85% para que lo inaugure esta gestión. Y así podría enumerarles… la puesta en valor de la Ruina del Castillo San Carlos, con toda la épica que hace a la ciudad. El trabajo social en los barrios. Las viviendas… trasladamos asentamientos enteros que estaban en zonas inundadas, como asentamiento Cancha Las Heras, como María Goretti, y dándole viviendas dignas a los vecinos. Fue una labor muy, pero muy intensa. Pero, son ciclos en la vida. Y yo, con total seguridad, les digo que no me voy a presentar a una candidatura a intendente en Concordia. Creo que lo que hay que hacer una vez en la vida se hace. Puse toda mi energía para hacerlo. Puse todo mi esfuerzo, y tengo la mejor de las gratitudes que es la relación con mis vecinos cada vez que salgo a la calle. Pero, es tiempo -creo- también, de que haya figuras en Concordia que puedan llevar adelante nuestro espacio político en el justicialismo, que tienen experiencia, que tienen vocación, y que yo no tengo ninguna duda que Concordia va ser recuperada por el justicialismo. Porque en estos dos años y fracción, la verdad que la ciudad ha retrocedido muchísimo. Y esto se nota en todo sentido.

- ¿Nunca habló con el actual intendente Francisco Azcué?

-No, nunca. Usted siempre me lo pregunta. No, nunca hablé. Pero, no hay diálogo social. El intendente tiene que ser una persona que dialogue con su vecino. Y eso en Concordia, además de una cantidad de falencias, no existe.

- ¿Escuchó lo la propuesta del nuevo pacto fiscal federal de Frigerio?

-La escuché.

- ¿Tiene alguna opinión al respecto?

-Bueno, él con Mauricio Macri habían propuesto el pacto federal anterior. La verdad creo que habría que definir primero si este alineamiento con el gobierno nacional no va de la mano con eso. Pero, uno quisiera bajar impuestos, por supuesto. El problema es que los números nos están cerrando. Y hay un problema macroeconómico general en la Nación que derraman a las provincias, que derraman a los municipios, y que, sumado a la microeconomía que golpea todos los días en los ciudadanos, hace que haya un descontento muy generalizado en todos los sectores de la población. Y si se bajan los impuestos, hay que ver qué impuestos se bajan. Milei bajó el impuesto a los ricos que son en su escala más alta; y a los pobres los castigó con más impuestos. Entonces, si esa es la baja de impuestos, no estoy de acuerdo. Habría que ver a qué se refiere concretamente.

-Recuperó el diálogo con Frigerio. Después de aquella reunión que mantuvieron, que le costó bastante para adentro en el justicialismo.

-Sí. Lo expliqué muchas veces ¿no es cierto?

-Sí, fue como exgobernador.

-Como exgobernador es un rol en el cual tengo la obligación, cada vez que me convoca, sea el gobernador, o sea, quien sea, para dar explicaciones, para pedirme opiniones. Yo siempre voy a estar, lo cual no quiere decir que no tengo un alineamiento con el gobierno ni mucho menos. Pero, creo que en una sociedad democrática siempre es bueno charlar, siempre es bueno debatir.

- ¿Pero habló otras veces después de ese encuentro?

-No, no. No hemos vuelto a conversar. Tampoco ha pasado mucho tiempo.

Reforma previsional

-Usted anunció varias veces la necesidad de ir a una reforma previsional. Y, sin embargo, fracasó. ¿Cómo está viendo esta tarea de reforma que está impulsando Gastón Bagnat, el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos?

-Yo planteé con mucha fuerza la reforma previsional cuando asumí mi segundo mandato. El 15 de febrero de 2020 planteé que era necesario hacer una reforma previsional. Y sostengo que una reforma previsional es necesario. Lo que sucedió fue que en marzo vino la pandemia. Estuvimos dos años de pandemia. Después prácticamente no hubo tiempo de juntar los consensos, porque debo decirlo, no conseguí nadie de la oposición que se anime a acompañar.

- ¿Y de su oficialismo?

-Tampoco. Está bien, no tengo problemas en reconocerlo. No había los consensos necesarios. Y creo que para hacer una reforma hay que lograr el máximo consenso, que también, es lo que está faltando ahora. Creo que ahora está faltando, además del debate, de los consensos, está faltando conocer un proyecto. Porque hasta acá lo que se conoce son lo que se denominan vectores o borradores como le decíamos antes. Y en esos borradores que se dieron a conocer, hay cuestiones que causan mucha preocupación. Por ejemplo, el hecho de que se van a computar en vez de los últimos 10 años; para el promedio del salario de los empleados, van a computar los últimos 30 años. Y la verdad que en un gobierno que dice que es meritocrático, que premia el mérito, es lo peor que puede pasar. Porque una persona que ingresa a los 30 años atrás a trabajar, se prepara, se capacita, estudia, hace cursos, va ascendiendo. Entonces, lógico que en los últimos años pueda tener mejores ingresos. Y también, por otro lado, hay que ver, porque acá se habla mucho de poner una dicotomía entre empleados públicos y empleados privados. Hay que ver quiénes son los empleados públicos. La mitad de los empleados públicos son los maestros que educan a nuestros hijos. Son los policías que cuidan la seguridad. Son los trabajadores de la salud que se ocupan de velar por toda la salud pública. No estamos hablando de ñoquis.

-No, no… para nada…

-Pero, a veces se presenta esto como una falsa dicotomía. Entonces, creo que, si se castiga de este modo, llevando a un promedio en 30 años y reduciendo, los haberes jubilatorios, en definitiva, lo que se está haciendo es burlar el 82% móvil, que fue una conquista de muchos años y que ha permitido tener una de las mejores jubilaciones en todo el país. Y esto también tiene que ver sobre qué base se calcula al 82% móvil, que también esto está en debate. Y creo que estas son las cosas que hay que discutir. Y no es oponerse por la oposición misma. Sino que significa plantear posicionamientos que preocupan de cara al futuro.

Causas judiciales

-Recién planteamos en el Editorial del programa que el peronismo, tanto este año como el que viene, tiene un panorama complejo en cuanto a causas judiciales de varios de sus referentes. ¿Esto se habla entre ustedes? ¿Les preocupa o lo tienen sin cuidado?

-Todos somos responsables de nuestros actos. Yo soy responsable de mi acto. Y no tengo ningún problema en explicar mis conductas. Pero, el peronismo es un movimiento muy amplio. Y creo que acá hay que ver en el conjunto. Creo que una cosa son las causas judiciales y otra cosa es la política. ¿Pero qué pasa? A veces, la judicialización de la política o la politización de la Justicia hace que muchas veces las causas judiciales tiñan un proceso electoral. Y, en este sentido, esto queda muy sesgado también. Pero, por supuesto, que se habla y también se hacen autocríticas desde ya.

- En la causa Enersa-Securitas, ¿recibió alguna notificación? ¿Presentó algún escrito?

-No.

- ¿Usted no tiene ninguna vinculación más allá de las menciones que aparecen respecto de su figura en el marco de la causa?

-No, nunca. Y aparecen mis menciones, como aparecen las menciones de muchos otros de mis funcionarios. Lo que pasa es que selectivamente, tomaron las mías. No tomaron las de los otros funcionarios. Porque esto eran conversaciones que hablaban entre dos hermanos, con los cuales yo nunca tuve relación, ni siquiera cercana ni lejana.

-En esas menciones usted aparece 97 veces. Y el gobernador Frigerio aparece 22 veces.

- Acá nunca hablaban estos tipos, que incluso fabulaban, porque decían cosas que, ¡la verdad, son insólitas! Por ejemplo, hablaban de una reunión que fuimos con el gobernador y la verdad que nunca fui a esa reunión. Y se lo puede preguntar al gobernador Frigerio y le va a decir exactamente lo mismo. Por ahí, si alguno se arrogaba pedir algo a nombre mío, no va a ser la primera vez. Pero yo, con estos personajes, nunca recibí absolutamente… de ellos ni de nadie, ninguna dádiva ni ningún dinero, en absoluto. No tuve trato, porque esto, además, se circunscribía a la empresa Enersa, que es una sociedad anónima del Estado… que la política y las contrataciones de Enersa las hacía la empresa. Las hacía el directorio y la verificaban los síndicos. Yo, la verdad, no tenía ni idea quién prestaba la seguridad en la en Enersa. Y, fíjese, le digo más: si acá hubiera habido alguna convivencia con la empresa Securitas… Securitas tendría otras prestaciones como en el Instituto de Seguro, en el IAFAS, en otras reparticiones públicas. ¡Y no las tenía! Con lo cual, con esta gente no tengo absolutamente nada que ver.

La investigación sobre su patrimonio

-En abril del 2024 se abrió una investigación sobre su patrimonio. Pasaron casi dos años. ¿Cuánto le preocupa este caso?

-Y me preocupa porque hace dos años y fracción se me hizo una denuncia insólita. Un personaje que fue candidato… Uno entiende que se debe investigar… pero la hace sobre mi declaración jurada, sobre lo que yo declaro bajo juramento que poseo. He sido intendente ocho años. He sido ministro antes, tres años. He sido gobernador, ocho años. No tengo una sola investigación por ninguna actuación, ni como gobernador ni como intendente ni como ministro. No hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas sobre algún acto en todo este tiempo. Pero, algo había que investigar… ¡Y me investigan por mi declaración jurada! Perfecto. Ahora, hace dos años que estoy en la investigación. ¡Dos años! Se me ha preguntado de lo que ustedes se imaginan. Y está bien que me pregunten lo que ustedes se imaginen. Se me preguntado desde los consumos de Netflix, a los consumos en Garbarino, de los consumos en Frávega, de los impuestos que pago. Está bien que se pregunte. Ahora, llevo más de dos años en esta situación. Y no se ha encontrado absolutamente nada fuera de mi declaración jurada que esté oculto. No hay cuentas ni en Argentina ni en el exterior que no hayan sido declarados. No hay propiedades inmuebles que no hayan sido declaradas. No hay automotores, no hay embarcaciones. No tengo sociedades ni nunca tuve sociedades. No hay ninguna propiedad comprada por una sociedad con la cual yo tengo un usufructo. No se ha comprobado absolutamente nada. Sin embargo, siempre aparece algo por la prensa y, por lo general, son noticias falsas. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una investigación también que se abrió a raíz de una publicación periodística donde se decía que tenía un megaproyecto inmobiliario con varios terrenos que había beneficiado? ¿Saben cómo terminó esa causa? ¡Archivada! Ahora, ¿alguien sabe de eso? ¡No! Nadie sabe eso. Pero, la causa está archivada. Y, sin embargo, se escribieron ríos de tintas sobre ese particular. Así que esa causa se archivó. Y del mismo modo, hoy me encuentro que estoy en un proceso de investigación de más de dos años, donde se pone en juego mi buen nombre, el de mi familia. Y, de verdad, que no tengo problemas. Si el fiscal quiere ingresar a mi propiedad, a mi domicilio, a mirar, a constar cómo vivo; no tengo ningún inconveniente. Puede hacerlo tranquilamente. Pero que no se preste a un juego mediático, porque, en definitiva, la pena es el proceso, es transitar este proceso. Esa es la pena. Porque, en definitiva, la verdad que, objetivamente, acá no hay ningún elemento para seguir con esta causa.

-Hay omisiones en la investigación de las declaraciones juradas. Dicen que, por lo menos, al menos 5 inmuebles en distintas declaraciones juradas ante la Municipalidad de Concordia y la Cámara de Diputados de la Nación. Un inmueble de calle Aristóbulo del Valle, en el 2001; en calle Tucumán en Paraná en 2009, un terreno en Avenida San Lorenzo en el 2011, un departamento en calle Catamarca en el 2011, y un lote en Villa Termal de 2016.

-Sí. Todo eso está declarado. Está todo declarado. Que puede haber algo que no se declaró alguna vez en la Municipalidad, puede haber, creo que hay un solo caso, que faltan dos hojas de una declaración jurada. Pero está todo declarado. Y está todo declarado en la AFIP, porque acá una cosa es lo que uno declara bajo juramento y otra cosa es lo que presenta en la AFIP. Y en mi declaración jurada de diputados, todos esos inmuebles que ustedes nombraron están todos declarados. Y además están todos declarados en la AFIP también. No hay ninguno que haya estado omitido.

-Hay también un punto en cuanto a la subvaluación sistemática de bienes inmuebles, o sea, los lotes en la Villa Termal. El departamento de pozo de calle San Juan y Catamarca… entre las diferencias de lo declararon ante la AFIP y los recibos de pago aportados por el propio arquitecto del edificio, arrojan una subvaluación del 30 al 35%. Eso cuenta en el expediente. Le estamos preguntando cosas que consta en el expediente.

-Bueno, justamente por eso… porque el fiscal da a conocer cuestiones parciales del expediente.

-No le hemos dicho que el fiscal…

-Ya lo sé. Obviamente…

-Nosotros hacemos periodismo.

-No lo estoy acusando. No le estoy diciendo a ustedes. Estoy diciendo que el fiscal ha dejado trascender en varias oportunidades este tipo de situaciones. Uno de esos departamentos, yo lo empecé a construir desde el pozo. Se empezó a pagar en el año 2004, fuera del período que se investiga y se terminó de pagar en el 2006 fuera del período que se investiga. El otro, el de calle Catamarca, que es mi oficina, que la uso para trabajar, también… fui pagando y tengo todos los recibos de pago. Lo que sucede es que una cosa son los que los valores que figuran históricos, y otra cosa son los valores actualizados. Y cuando uno presenta una declaración jurada, y esto es una cuestión técnica, pero importa… se debe poner, como establecen las normas de las AFIP. Y a esas normas no las hago yo, no las invento. Entonces, esa inconsistencia, la verdad que no me consta en absoluto. Son dos departamentos que tengo, que lo fui pagando en cuotas. Y tengo todo como para comprobarlo y demostrarlo. Me llama la atención, porque, la verdad, es que no sé qué cuentas habrá sacado el fiscal.

-Hay un hay un punto que sorprende y es el tema de los viajes internacionales no oficiales sin respaldo financiero. Dice que usted acumuló 202 noches en el exterior, más 187 noches en el Uruguay, entre 2007 y 2023. Y, sin embargo, los resúmenes bancarios del BBVA Francés y del BERSA revelan un uso mínimo de tarjetas (de créditos) argentinas en el exterior. En las noches en el Uruguay solo se detectó un consumo de 90 dólares en un restaurante de Montevideo en 2018…

-Primero, no sé qué es esa cuenta disparatada. Parece del cuento de la mil y una noche. La verdad que no me conta…

-Todo esto consta en el expediente.

-Ya sé, sí, puede constar en el expediente. Pero, no sé qué cuentas habrá sacado el fiscal. Le vuelvo a repetir, pero, además, yo no tengo obligación de usar mi tarjeta de crédito, yo puedo usar el dinero en efectivo. Normalmente, no uso casi mi tarjeta de crédito. Uso dinero en efectivo. No es ningún problema, ni ningún delito. Me extraña que eso se quiera tomar como algo…

-Se toma como el gasto que hizo…

-No… pero el gasto yo lo tengo justificado. En todos los informes de evolución patrimonial de mi patrimonio neto que presenté, yo declaraba los viajes al exterior. Declaré durante seis años que eso, por supuesto, no lo hice ahí, los viajes al exterior, y puse y consigné los montos que gasté en esos viajes al exterior. Lo pude haber gastado en efectivo. ¿Por qué tengo que pagarlo con tarjeta? Por ejemplo, usted viaja a hoy y paga con tarjeta de crédito y tiene un recargo de casi un 30%.

-Sí, sí, es verdad.

-Y eso en la noche, vamos… Pero, también póngase a pensar…. por lo general, voy de vacaciones a Uruguay, sobre todo, cuando era intendente… iba de vacaciones al Uruguay, porque era lo más cerca. Supóngase que pasaba 15 días de vacaciones, sume quince días. Póngale algunos otros viajes más que había hecho y multiplique y puede dar ciento y picos de noches… Ahora, ¿eso es enriquecimiento ilícito? ¿De qué estamos hablando? Acá estamos hablando de enriquecimiento ilícito, pero acá se está investigando los viajes y todo para someterme al escarnio público. Dar cuenta de viajes del año 2007. ¡2007! Veinte años atrás. La verdad que, por enriquecimiento ilícito, yo entiendo otra cosa. Entiendo algo que ha evadido, que ha omitido, que tiene una propiedad cuantiosa que no ha declarado, que tiene cuentas no declaradas, que tiene bienes a nombre de terceros. ¡Yo no tengo bienes a nombre de terceros! A ver, esto, la verdad, que es más para ensuciar y para llevar a la prensa, porque si estas son las conclusiones que saca el fiscal después de dos años y pico de estar investigando, la verdad que me parece muy pobre.

¿Su esposa también está en la investigación?

-Está mi esposa, están mis hijas, una de ellas que era menor de edad. Está la madre de mi primera hija, que no tiene absolutamente nada que ver… nada que ver. Pero, les repito, la pena es el proceso, de someter a un escarnio público. Yo voy a dar la cara todas las veces que sea necesario.

-Usted sabe que si es funcionario público…

- Pero, por supuesto. Pero, le digo que acá un sector, un sector del Poder Judicial juega, también con la Justicia, porque tampoco es casualidad. Justo ahora surgen estas cuestiones.

-La causa es del 2024… no es que ahora surge… Usted sabe que todas las causas por enriquecimiento ilícito demoran. Y demoran por las respuestas a quienes se acude. Eso ha así histórico.

-Pero acá, la verdad, que lo que ustedes me acaban de enumerar ahí, la verdad, una configuración del crecimiento ilícito, la verdad que yo no lo veo.

-Hay mucho cuestionamiento a los manejos de su señora, la actual diputada provincial. En cuanto a los pasajes que le pagó el Consejo Federal de Inversiones por viaje a Estados Unidos en el 2018, cuando ella no tenía ningún cargo público.

- No, no… mi mujer era funcionaria de la provincia, de la gobernación de la provincia en el 2016. En ese año ya fue funcionaria mi mujer.

- ¿Y qué cargo tenía?

-Tenía un cargo en la Secretaría Privada. Después le paso el decreto de nombramiento. Pero mi mujer era funcionaria en el 2016 y fue funcionaria mía en los ocho años. Después tuve el IAPSER. Pero, aclaremos bien las cosas. Desde el 2016 que era funcionaria.

-Después en el expediente se pone en cuestión algunas transferencias bancarias, Por ejemplo, de Sonia Romero, que ella trabajaba con su señora y después pasó a la secretaría privada de la gobernación.

-Exacto.

-También de Franco Ferrari…

-Dígame, ¿cuántas transferencias tiene Sonia Romero?

-Sed habla de 600.000 pesos a la cuenta de su mujer y de 391.700 pesos a la cuenta de una de sus hijas.

-Dos cosas les voy a decir: la primera de mi mujer fue porque Sonia se había mudado y se vendieron los muebles. Y le pagó con esa transferencia. Esa es una transferencia. Y la otra transferencia a una de mis hijas será algún gasto que habrán tenido alguna de mis hijas y se le ha pagado ese gasto. Pero, a ver, ¡es una irregularidad! ¡Dos transferencias que hace una persona que es solvente de sus cuentas! ¡Eso es una irregularidad!

- ¿Y cuál es el rol de Franco Ferrari, que transfirió 1.340.000 pesos a la cuenta de su hija Florencia entre 2021 y 2023? Y, además, pagó con su tarjeta Visa un pasaje a Nueva York a favor también de su otra hija por 1.740 dólares.

-Bueno, dos cosas… dos transferencias de Franco Ferrari. Dos, no hay más.

-No sé, esto es lo que aparece, esto es lo que vimos como saliente.

-La primera será algún pago que habrás tenido que hacer mi hija, que yo le dije, por favor, págaselo, y después yo te lo devuelvo, porque es normal. Segundo, me acuerdo perfectamente bien, perfectamente bien.

-Lo del viaje…

-Sí, sí, sí, se lo voy a explicar porque se lo expliqué al fiscal también. El fiscal lo sabe porque a lo mejor no se tomó el tiempo de leerlo. Era un viaje a Nueva York que tenía que hacer mi hija. Yo viajaba también en ese viaje. Estaba fuera de mi escritorio, estaba trabajando ese día, recorriendo la provincia. Y le pido, por favor, que se fije si había un pasaje, porque a último momento decidí que ella viaje. Y me llama Franco y me dice: mirá, hay un solo pasaje, queda un solo pasaje, te lo compro yo con la tarjeta y después me devolvés la plata. Y para el pasaje de vuelta, no le alcanzó el cupo de la tarjeta a Franco. Pero, por lo menos canceló el de la entrada. ¿Saben quién pagó el segundo pasaje? Lo pagué yo con mi tarjeta y está pago. Después, por supuesto, le devolví a Franco y tomé la precaución de que en mi declaración jurada del 2023 figura en el rubro viaje al exterior el dinero en dólares que le devolví a Franco Ferrari. Entonces, esto es lo que le digo, son cosas que no tienen asidero y que son falsas en muchos casos. No se lo estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo al fiscal; porque el fiscal sabía también todo esto, y dejó trascender estas cosas. Y pone en boca de mucha gente a personas que no tienen nada que ver, como Franco Ferrari o como Sonia Romero, que son personas de bien y que, si alguna vez hicieron algo, lo hicieron de buena fe.

-En síntesis, usted está tranquilo con las explicaciones y con la documentación que tiene.

-Yo estoy muy tranquilo con todo. Pero, ¿sabe lo que pasa? ¡Nunca faltan carpetazo! Y ahora, le aseguro que me van a pegar otro también, porque, entrará algún carpetazo. No sé cuál es el motivo. Someterme al escarnio público. Yo no puedo volver a ser candidato a gobernador. Ya les dije que no quiero ser candidato a intendente de Concordia porque considero que hay que dar una apertura y considero que ya di todo lo que podía dar para mi ciudad. Pero, sí quiero seguir en política. Y sí voy a seguir en política, y no me van a condicionar. Esto no me va a condicionar a mí.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 15 de abril de 2026