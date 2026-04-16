Hay 262 trabajadores entrerrianos expuestos a radiación: cómo se tratan los residuos que genera la actividad

En nuestra provincia, mayormente, los residuos radiactivos que se generan son los de origen médico

Una serie de Netflix que se estrenó hace pocas semanas, volvió a abrir el debate sobre la destrucción y muerte que puede generar un accidente radiactivo. En 1987, una fuente radiactiva médica en desuso fue sustraída de un hospital abandonado de Brasil. El hecho generó muertos, cientos de heridos y un problema ambiental aún no resuelto.

Este miércoles, el programa Cuestión de fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral, indagó sobre los residuos radiactivos que se generan en Entre Ríos, y cómo se procesan para evitar daños a la salud y el ambiente.

Trabajadores expuestos

En nuestra provincia, y a partir de un pedido de informes realizado por CdF, hay 118 trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y 144 expuestos a Rayos X y radiación Gamma. Básicamente, se trata de trabajadores que se desempeñan en hospitales públicos, centros médicos y sanatorios.

Qué residuos se generan en nuestra provincia

En Entre Ríos, mayormente, los residuos radiactivos que se generan son los de origen médico. Así lo explicó a CdF la Bioingeniera Jesuana Aizcorbe, docente universitaria y presidenta del Consejo de Administración del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener).

“En nuestra provincia, los residuos radiactivos que se generan, provienen principalmente de las prácticas de la medicina nuclear. Se le suministra al paciente un material radioactivo y ese material es como que se adhiere a una molécula farmacológica para que se material vaya a una zona preferencial del cuerpo (lo que se llama un radiofármaco), para poder generar una imagen y así hacer un diagnóstico. Después, el paciente va a eliminar por vía metabólica ese radiofármaco.

En toda esa práctica, se generan algunos residuos como gasas, jeringas, agujas, guantes, ropa. “Esos residuos tienen algún resto de material radiactivo. Por ello, se lo deja decaer, es decir, se lo guarda en el lugar donde se producen y se los deposita en un lugar blindado donde no emiten hacia afuera y no afecta a los trabajadores, pacientes ni al público. Una vez que eso decae y deja de emitir radiación, se lo elimina como un residuo común”.

Quién controla

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es el organismo encargado de desarrollar aplicaciones de irradiación gamma, garantizar la protección radiológica, y gestionar de manera segura los residuos radiactivos provenientes de todas las actividades que se realizan en el país.

Sin embargo, por estas horas, la CNEA atraviesa una grave crisis institucional. Y esta situación pone en riesgo numerosas actividades propias del organismo.

Equipos de rayos X

German Stahringer se desempeña en el Departamento Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, del Ministerio de Salud de la Provincia. Se trata del organismo encargado de habilitar y controlar las salas y equipos de Rayos X.

En diálogo con CdF, explicó: “"Los radioactivos son elementos específicos de la naturaleza que emiten energía en un proceso natural, porque están inestables, y para quedar en una situación estable, emiten radiación. Por su parte, la radiación es justamente una emisión de energía que puede incidir en el cuerpo y que tiene su riesgo biológico.

“Los equipos de rayos x no son peligrosos si llegaran a quedar abandonados o si están desarmados, porque no tienen elementos radiactivos. Los equipos de rayo, a través de un fenómeno eléctrico, generan radiación puntualmente por fracciones de segundo con el objetivo de generar una imagen de uso médico”.

El funcionario explicó que, en cambio, los elementos radiactivos sí están altamente regulados en nuestro país por la Agencia Reguladora Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta última entidad es la que almacena los elementos radioactivos que se encuentran en nuestro país, “en condiciones altamente seguras para que no generen ningún peligro para la sociedad”.

Científicos que se van

Como ya dijimos, hoy por hoy, la CNEA atraviesa una grave crisis. Hace pocos días, en una carta dirigida a las autoridades de la entidad, los cuadros técnicos y jerárquicos del organismo nuclear advirtieron sobre el deterioro salarial, la pérdida de 300 agentes en dos años y la falta de diálogo institucional. No es un dato menor: entre sus funciones, la CNEA es la encargada de gestionar y ejercer la responsabilidad sobre los residuos radiactivos, además de producir radioisótopos para medicina.

La crisis en la CNEA podría llegar a poner en riesgo la capacidad operativa a largo plazo para gestionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en nuestro país.

Si bien la mayor parte de los científicos del ente nacional destacan la seguridad actual, la falta de fondos podría afectar el tratamiento de los desechos a largo plazo.