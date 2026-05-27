Con el voto de Domínguez, JxER logró que la reforma previsional sea girada solo a dos comisiones del Senado

Ingresó en la sesión de este miércoles el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno. Gracias al voto de la senadora Gladys Domínguez (Peronismo Federal-Feliciano), el oficialismo logró que sea girado solo a las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. En la sala había presencia gremial y la vicegobernadora Alicia Aluani debió llamar al orden.

En la reunión de labor parlamentaria se había acordado el giro del proyecto a la comisión de Presupuesto.

En el inicio de la sesión, el presidente de la bancada del PJ, Marcelo Berthet (San Salvador), mocionó que fuera derivado también a Legislación General, Asuntos Constitucionales y Asuntos Municipales.

“La propuesta no viene a título de impedir ni obstruir. Queremos aportar, debatir, que sean convocados todos los actores. Esta es una ley trascendente, tenemos que tratarla bien y escuchar todas las voces”, argumentó Berthet.

Aluani llamó al orden después de la votación.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque, Rubén Dal Molín (Federación), postuló a su turno el giro de la iniciativa a las comisiones de Presupuesto, tal como estaba previsto, y de Asuntos Constitucionales.

“En esas dos comisiones hay 15 senadores que representan el 88 por ciento de esta cámara. Con el tratamiento de normas de este tipo hemos tenido la apertura necesaria de escuchar todas las voces. No existe voluntad de una ley exprés, sino que debe tratarse sin prisa, pero sin pausas, atento a la gravedad de la situación del sistema”, explicó el legislador de JxER.

A la hora de levantar la mano, se produjo un anticipo de lo que puede ser el voto final, en un escenario que hizo acordar al del tratamiento de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Gladys Domínguez -que se fue de la bancada del PJ y formó un bloque unipersonal después de la votación de OSER- respaldó la moción de Dal Molín.



De esta manera, el proyecto será debatido en las próximas semanas en la comisión de Presupuesto -que lidera Gustavo Vergara (JxER-Diamante)- y de Asuntos Constitucionales, que preside Juan Pablo Cosso (PJ-Villaguay).

En la explanada de Casa de Gobierno hay un acampe convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que se instaló este miércoles por la mañana para expresar el rechazo al proyecto en simultáneo con la sesión. Algunos representantes sindicales presenciaron la sesión con pancartas.

Ante alguna reacción que se registró en el recinto, la vicegobernadora Alicia Aluani advirtió: “Me gustaría que no haya ningún tipo de expresión en la sala. Es un ámbito en el que siempre mantuvimos el respeto”, solicitó.