Pullaro sobre la reforma jubilatoria en Santa Fe: “Logramos reducir el déficit previsional a un tercio"

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron este miércoles en Villa Libertador San Martín la firma de un acuerdo de hermandad con la localidad santafesina de Las Tunas, en un acto donde además hubo definiciones políticas sobre la reforma previsional y el modelo de desarrollo impulsado desde la Región Centro.

ANÁLISIS estuvo presente en la actividad y dialogó con ambos mandatarios luego de la ceremonia realizada en Villa Libertador San Martín.

Frigerio destacó el vínculo histórico entre ambas localidades y sostuvo que el acuerdo “es una oportunidad para hablar de las cosas que nos hermanan realmente”, al enumerar “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito y la importancia que le damos a la educación”.





“Tenemos la esperanza compartida con Santa Fe y Córdoba de que la Argentina adopte los valores de la Región Centro, que tienen que ver con la producción, con la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito”, expresó el mandatario entrerriano.

Además, remarcó que el acuerdo entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas “habilita a plantear políticas públicas en común” y consideró que las firmas de hermandad “tienen que tener un correlato en políticas públicas que beneficien a la gente”.

“En general la política tiene que servir para eso, si no, no sirve para nada”, afirmó.

Por su parte, Pullaro resaltó el trabajo conjunto entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba dentro de la Región Centro y señaló que las tres provincias representan “el interior productivo” del país.

“Somos la fuerza del campo, de la industria, de la ciencia y la tecnología. Entendemos que ese es el futuro de la República Argentina”, sostuvo.

El gobernador santafesino también defendió la reforma previsional aplicada en su provincia al ser consultado por la situación de Entre Ríos y el debate abierto sobre el sistema jubilatorio.

“Hay decisiones que no son las más simpáticas, pero que hay que tomar”, afirmó Pullaro, quien aseguró que la modificación impulsada en Santa Fe permitió reducir significativamente el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.





“Nosotros teníamos un déficit sumamente alto y sentíamos que no era justo que un quiosquero, un productor agropecuario o un industrial, con sus impuestos, tuvieran que cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones”, señaló.

Según indicó, la reforma permitió reducir el rojo previsional “a un tercio” de lo que representaba anteriormente.

“Logramos reducir alrededor de 500.000 millones en un año. Son muchos recursos que hoy pueden destinarse a rutas, hospitales, escuelas y desarrollo”, aseguró.

Pullaro calificó como “una decisión muy valiente” el avance del debate previsional en Entre Ríos y advirtió que este tipo de medidas “tocan intereses” y generan resistencia gremial.

“Dos años después podemos mostrar una Caja mucho más equilibrada y que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit de los empleados públicos”, afirmó.

Finalmente, el mandatario santafesino vinculó el desarrollo de la Región Centro con los desafíos tecnológicos y educativos que enfrenta el país.

“Argentina hoy tiene enormes posibilidades. Adaptar el sistema educativo a los tiempos que corren es fundamental para aprovechar las oportunidades que nos da el mundo”, concluyó.