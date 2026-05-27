Copa Sudamericana: Racing se despidió con una victoria ante Independiente Petrolero

Ya sin Gustavo Costas en el banco de suplentes, La Academia se impuso 2 a 0 en Avellaneda.

Racing le ganó 2-0 a Independiente Petrolero de Bolivia, en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Con goles de Duvan Vergara y Matko Miljevic, uno en cada tiempo, La Academia cerró su participación en el estadio Presidente Perón, a puertas cerradas.

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Romero cierra decorosamente su participación en esta Copa Sudamericana en la cual quedó eliminado en la anterior fecha ante Caracas de Venezuela en condición de local, situación que decantó en la ida de Gustavo Costas como entrenador el sábado pasado.

El domingo desde las 19 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, Racing tendrá su última presentación del semestre ante Defensa y Justicia, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Por su parte, el equipo de Thiago Leitao concluye su primera aparición en la Copa Sudamericana como uno de los más goleados, con 15 tantos en contra y tan solo 3 a favor.

El sábado desde las 21 en el estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, Independiente Petrolero visitará a Real Tomayapo por la octava fecha del Campeonato boliviano.

En la noche de Avellaneda, Racing abrió el marcador con el gol del colombiano Duvan Vergara a los 18 minutos de juego. En un desborde por la derecha, el mediocampista Ignacio Rodríguez llegó al fondo y tocó a la medialuna del área donde el colombiano le pegó a colocar de primera, inflando el ángulo izquierdo del arquero Jhohan Gutiérrez.

Ya en el complemento, a los 14 minutos, el mediocampista Matko Miljevic marcó el segundo para La Academia. En un error en la salida del equipo boliviano, el mediocampista Adrián Fernández recuperó, desbordó por la izquierda y tocó atrás para Miljevic que, con espacio y comodidad, le pegó cruzado y puso el 2-0.

A los 20 minutos, el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón sancionó penal para Independiente Petrolero de Bolivia, tras una infracción de Tobías Rubio sobre el brasileño Wagner Pinote.

El arquero de Racing, Facundo Cambeses, atajó el débil remate del brasileño William Barboza a la derecha del ex Banfield, consigna NA.

Goleada y despedida para el Guapo

Barracas Central perdió por goleada con Vasco da Gama en el estadio Sao Januário de Brasil y terminó su participación sin victorias en el Grupo G de la Copa Sudamericana. El Guapo cayó por 3 a 0 por dos goles de Adson, a los 32 y 45 minutos del primer tiempo, y Johan Rojas, a los 9 del segundo. Rodrigo Insúa vio la roja en el equipo argentino y Marcelo Miño le tapó un penal a Brenner.

El Guapo quedó último con 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas, con dos goles a favor y ocho en contra. Por su parte, Vasco da Gama quedó segundo con 10 unidades y avanzó a los playoffs contra un tercero de la Copa Libertadores. Olimpia (13 puntos) le ganó a Audax Italiano (7) en Paraguay clasificó de manera directa a los octavos de final.