Abrieron las inscripciones para los Juegos Deportivos de la Ciudad Adaptados

La natación adaptada será una de las propuestas para la tercera edición de los Juegos.

Desde este martes y hasta el 7 de junio, ya están habilitadas las inscripciones para participar de los Juegos Deportivos de la Ciudad Adaptados. El evento que lleva adelante la Municipalidad de Paraná tendrá competencias en atletismo y natación, clasificatorias para los Juegos Deportivos Entrerrianos.

El evento está organizado por la Subsecretaría de Deportes y está dirigido a chicos y chicas hasta la categoría Sub-18 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Los interesados podrán inscribirse para competir en Atletismo (pruebas en Pista de 80 metros llanos, Salto en largo y Lanzamientos) como en Natación (pruebas de 25 metros -todos los estilos- y 50 metros -todos los estilos-).

Las competencias están agendadas para realizarse durante las jornadas del jueves 18 y viernes 19 de junio. De allí, surgirán los clasificados a los Juegos Deportivos Entrerrianos.

Los formularios de inscripciones se encuentran en el sitio: www.parana.gob.ar/convocatoria

Juegos Deportivos de la Ciudad Adaptado

Competencias: Atletismo (pruebas en Pista de 80 metros llanos, Salto en largo y Lanzamientos) como en Natación (pruebas de 25 metros -todos los estilos- y 50 metros -todos los estilos-).

Categoría: Sub-18 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Motor, Sensorial, Intelectual.

Competencias: Jueves 18 y viernes 19 de junio.

Inscripciones y más información: http://www.parana.gob.ar/convocatorias/juegos-deportivos-de-la-ciudad-adaptados