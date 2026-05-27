Se presenta este viernes en Crespo la biografía de Sergio Montiel

El periodista Antonio Tardelli presentará en Crespo su libro sobre la biografía de Sergio Montiel.

El periodista entrerriano Antonio Tardelli presentará este viernes en la ciudad de Crespo su libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”, una obra que recorre la vida política y personal del ex gobernador entrerriano Sergio Alberto Montiel.

La actividad se desarrollará desde las 20.30 en el Auditorio Municipal de Crespo, ubicado en San Martín 1.327, con entrada libre y gratuita.

El trabajo de Tardelli reconstruye distintos momentos de la trayectoria de Montiel, figura central del radicalismo entrerriano y dos veces gobernador de Entre Ríos. La publicación aborda desde su infancia —atravesada por el asesinato de su padre militar durante el levantamiento correntino encabezado por Gregorio Pomar— hasta su consolidación como uno de los dirigentes políticos más influyentes y polémicos de la provincia.

La biografía también profundiza en sus enfrentamientos internos dentro de la Unión Cívica Radical, especialmente con dirigentes como César Jaroslavsky, así como en su histórica rivalidad con Jorge Busti. Además, repasa sus diferencias con el entonces presidente Raúl Alfonsín a partir del denominado Pacto de Olivos.

El libro se detiene especialmente en los dos mandatos de Montiel al frente del Poder Ejecutivo provincial, una etapa marcada por medidas de fuerte impacto político y económico, realizaciones de gestión y decisiones que generaron intensos debates en la sociedad entrerriana.

La presentación en Crespo se enmarca en una serie de actividades de difusión de la obra, que propone una mirada amplia sobre una de las figuras más determinantes de la política contemporánea de Entre Ríos.