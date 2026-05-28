La Justicia rechazó el pedido de quiebra del fondo suizo contra San Lorenzo de Almagro

El Azulgrana recibió una noticia positiva en medio de su crisis.

San Lorenzo de Almagro recibió un fuerte respaldo judicial en medio de una de las crisis institucionales más delicadas de los últimos años: el Juzgado Comercial Nº 22 desestimó el pedido de quiebra impulsado por el fondo suizo AIS Investment Fund.

A su vez, la Justicia calificó la maniobra como un posible “abuso del derecho”, al considerar que el club posee patrimonio y activos suficientes para afrontar sus obligaciones.

El fallo fue firmado por el juez subrogante Guillermo Mario Pesaresi, quien sostuvo además que la institución azulgrana no se encuentra en cesación de pagos. La resolución también declaró la inexistencia y la nulidad de la documentación presentada para respaldar la solicitud de quiebra.

La decisión llegó mientras existían negociaciones entre ambas partes para intentar levantar el reclamo. Sin embargo, el magistrado remarcó que el acreedor ya contaba con un juicio ejecutivo en marcha, con embargos y fondos retenidos, por lo que utilizar la quiebra como mecanismo de presión “desnaturaliza el proceso concursal”.

El conflicto se originó en 2020, durante la gestión encabezada por Marcelo Tinelli. En ese momento, San Lorenzo tomó un préstamo cercano a los 2,5 millones de dólares para afrontar gastos corrientes y salarios del club, utilizando como garantía derechos vinculados a la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú.

Actualmente, AIS Investment Fund reclama cerca de 4,5 millones de dólares debido a los intereses acumulados. Parte de esos fondos también se utilizaron para cubrir costos relacionados con las contrataciones de Ángel y Óscar Romero.

La resolución judicial representa un alivio importante para San Lorenzo a pocos días de las elecciones que definirán la nueva conducción del club tras la salida de Marcelo Moretti, consigna NA.