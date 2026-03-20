El obispado de Santa Fe acompañó la travesía por el Paraná para visibilizar su uso responsable y protección

Monseñor Matías Vecino participó de la llegada de la iniciativa que recorre 800 kilómetros y promueve la protección del ecosistema, la participación ciudadana y una mirada integral sobre el desarrollo.

El obispo auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor Matías Vecino, participó junto al equipo de Pastoral Social de la llegada a la ciudad de la travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”, una iniciativa que recorre 800 kilómetros para generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ecosistema y la soberanía sobre esta vía fluvial clave del país.

La propuesta busca visibilizar la necesidad de proteger el río Paraná frente a proyectos que podrían afectar su equilibrio ambiental. En particular, expresa el desacuerdo con el proceso de licitación de la Concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), que prevé el dragado del cauce a 44 pies para permitir el tránsito de embarcaciones de mayor porte, sin un estudio de impacto ambiental considerado suficiente por los impulsores de la iniciativa.

En este contexto, desde la Pastoral Social se retomaron las enseñanzas del papa Francisco, especialmente en su encíclica Laudato si', en la que se subraya el valor del agua como bien común y su estrecha relación con la justicia ecológica y los derechos humanos, publicó el portal Aica.

“El verdadero desarrollo debe ser sostenible e integral, priorizando el cuidado de nuestra Casa Común y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”, expresaron, al tiempo que reclamaron mayor transparencia en los procesos y una participación activa de las comunidades.

El valor integral del río

Durante la jornada, monseñor Vecino participó de una radio abierta en la que destacó el valor integral del río: “El río es mucho más que un camino o una hidrovía. Es vida, identidad y parte de nuestra cultura, y tenemos que cuidarlo desde todas esas dimensiones”.

En un momento de oración, el obispo proclamó un pasaje del libro del Génesis y reflexionó sobre el sentido profundo del agua en la creación. “El agua es mucho más que algo material, tiene una razón de ser dentro del orden que Dios le da a cada cosa”, señaló.

Asimismo, invitó a redescubrir una relación responsable con la naturaleza: “Las cosas no están para un uso arbitrario. Estamos llamados a comprender su sentido profundo, a disfrutarlas y a ser también cocreadores”; consigó el portal Aica.

Finalmente, impartió una bendición a los presentes -que acompañaron la iniciativa tanto por tierra como por agua- y animó a cuidar este recurso esencial: “Que el agua siga siendo fuente de vida, especialmente en el Litoral. Que aprendamos a protegerla, compartirla y respetar la vida de quienes dependen de ella”.

La jornada estuvo acompañada por signos de fe, entre ellos la presencia de imágenes de la Virgen de Luján y de la Virgen de Itatí, en un gesto que expresó la dimensión espiritual del compromiso con el cuidado de la Casa Común.