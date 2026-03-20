Paraná: un hombre fue asesinado de una puñalada y detuvieron al presunto autor

Un homicidio ocurrió este viernes por la mañana en la ciudad de Paraná, donde un hombre de 30 años murió tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública. El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Laurencena y calle Dorrego.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla, domiciliado en barrio Macarone. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Octava constató que el hombre se encontraba tendido en la calle con un cuchillo incrustado en el pecho.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el episodio se desencadenó en el marco de una discusión. Padilla se encontraba junto a su pareja cuando se hizo presente la ex pareja de la mujer, identificado como Maximiliano Jorge Alejandro Ledheros, de 32 años, domiciliado en la zona de Bajada Grande. Tras una riña, el agresor le asestó una puñalada y se dio a la fuga.

Minutos después, efectivos del 911 lograron localizar y detener al sospechoso en inmediaciones del Colegio Nacional, en la zona de calles Buenos Aires y Garay.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con una herida de arma blanca en el tórax. Pese a la intervención médica, falleció en el quirófano producto de una lesión que le perforó el corazón y le provocó una hemorragia masiva, según se informó oficialmente.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho.