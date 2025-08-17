Con una nutrida agenda, hoy finaliza la Feria del Libro Paraná Lee

La feria convocó muchísimo público en Sala Mayo y en los distintos espacios ubicados en Puerto Nuevo.

La XIII Feria del Libro tendrá este domingo su cuarta y última jornada, con una destacada agenda de escritores de nuestro país y actividades para toda la familia. Este encuentro en torno a la literatura comenzó el pasado jueves, convocando a muchísimo público en Sala Mayo y en los distintos espacios ubicados en Puerto Nuevo.

La agenda de hoy

A las 10:30 hs. Presentación "Saga El Prisma". Editorial Relieves (H)

11 hs. Citas Mágicas "Preciso ponernos en pausa" con Juan Solá (actividad con inscripción previa)

11.30 hs. Presentación "Cuentos, hechos y poemas en tiempos de corrupción" con René Rogelio Smith

12.30 hs. Presentación "Bicho sin dueño" con Leo Pez

14 hs. Festival para las infancias. Presentación de Las Tutucas, Eureka y la Bandurria y la obra de teatro Bigote de Novia. Además, actividades itinerantes: Adivinero Natural coordinada por Sole Rebelles y Juan Meiron, Baúles Andariegos, Bibliomóvil de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Cajitas Lambe Lambe y juegos cooperativos de Uader-FHAyCS.

14 hs. Poemas y girasoles con Selva Almada y Rusi Millán Pastori

15 hs. Conversatorio "El único amor posible" con Juan Sola. Modera: Mercedes García.

16 hs. Charla "No sos vos, soy yo" con el neurocientífico Fabricio Ballarini

17.30 hs Presentación. "La estrella en el remanso" con Alejo Mayor. 170 escalones

18 hs. Conversatorio "Sueños y Testimonios" con Fabiana Rousseaux. Modera: Angelina Uzín Olleros.