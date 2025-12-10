Una entrerriana hace historia: Eugenia Vásquez rompe barreras en el transporte de carga

Eugenia Vásquez forma parte de la séptima edición de “Conductoras”, el programa de formación profesional por el cual Scania Argentina beca a 12 mujeres de distintas provincias que buscan desarrollarse laboralmente en el sector del transporte.

Eugenia conoció el programa a través de redes sociales y, tras investigar y seguir a Scania durante años, decidió postularse para cumplir un sueño que lleva en la sangre: su papá, tíos y primos son camioneros, pero nunca antes una mujer de su familia había podido dar ese paso. Para ella, formarse como conductora profesional significa abrir una puerta para su futuro y derribar una barrera histórica dentro de su propio entorno. “Hoy siento que nací para esto”, asegura, emocionada por la responsabilidad y la preparación integral que ofrece el programa. También destaca el rol de Scania en impulsar la inclusión: “Este programa nos abraza, rompe la brecha de género y nos da las herramientas para llevar esta voz a otras mujeres”.

Lanzado en 2019, “Conductoras” es un programa pionero en Latinoamérica que busca reducir la brecha de género en el transporte de carga: en Argentina, solo el 1,2% de las licencias profesionales de transporte corresponden a mujeres, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A través de una beca que cubre la capacitación teórico-práctica en la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y el Centro de Capacitación de Scania Argentina -además de alojamiento, traslados y comidas-, el programa ofrece una oportunidad concreta de formación y acceso al empleo formal en una industria en crecimiento.

En esta séptima edición, las 12 mujeres seleccionadas provienen de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Chubut y CABA, lo que reafirma el carácter federal del programa. Las participantes de esta séptima edición se sumarán a las 72 graduadas que también son de distintos puntos del país.

“Conductoras” fue reconocido este año por el Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad (OBGEM) con la distinción nacional “Mujeres en Ruta 2025”, y tras competir con proyectos de Perú, Bolivia, México, Chile y Colombia, obtuvo también el reconocimiento a nivel regional.

Acerca de Scania

Scania es proveedor líder mundial de soluciones de transporte. Junto con nuestros socios y clientes, estamos impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En 2024, hemos entregado 96.443 camiones, 5.626 autobuses y 11.170 sistemas de propulsión industriales y marinos a nuestros clientes. Las ventas netas han ascendido a 216.000 millones de coronas suecas, de las cuales más del 20% estaban relacionadas con servicios. Fundada en 1891, Scania opera en más de 100 países y cuenta con 59.000 colaboradores.

La producción tiene lugar en Europa y América Latina, con centros regionales de producción en África, Asia y Eurasia. Scania forma parte del GRUPO TRATON. En Argentina, Scania es miembro firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, adhiriendo a sus 17 ODS y a la Agenda 2030 por la lucha contra el cambio climático. Está presente desde 1976 en el país, y cuenta con 1.264 colaboradores, una planta productiva en Tucumán y una red de concesionarios con 29 puntos de servicio.