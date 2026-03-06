Genitales Argentinos inicia su temporada de presentaciones con un show este viernes

La agrupación paranaense Genitales Argentinos realizará este viernes 6 de marzo a las 21 su primer concierto del año en el subsuelo de la Galería Flamingo, espacio donde funciona el proyecto Erarte en la intersección de San Martín y España. Bajo el título "Bailando en medio de la pelea", la banda propone una jornada musical en vivo con una puesta escénica que integra géneros como el rock y el pop con diversos ritmos latinoamericanos. Este encuentro busca presentar formalmente su agenda de actuaciones para el ciclo 2026.

El conjunto musical está conformado por una formación estable de músicos de la escena local, integrada por Gastón Grand en la guitarra y voz líder, Koky Satler en teclados y voz, Sebastián Reyes en el bajo y voz, y Mario Caligaris en la batería. Para esta función especial de apertura de temporada, la banda contará con la participación de Déborah Grand en calidad de voz invitada.

La noche se extenderá con una programación diseñada para el trasnoche, donde el DJ César Miani será el encargado de la musicalización posterior al recital, acompañado de Juan Barbagelatta, encargado de desarrollar las proyecciones y ambientación durante toda la velada.

Las entradas para el evento pueden ser adquiridas de manera anticipada a través de la plataforma digital Eventbrite o mediante mensajes de WhatsApp al número 343 4808780.