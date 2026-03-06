Rugby: un jugador de Espinillos de Concordia falleció cuando entrenaba

Un jugador del plantel superior del Club Los Espinillos de Concordia falleció en la noche de este jueves, luego de sufrir una descompensación mientras participaba de un entrenamiento junto a sus compañeros.

De acuerdo a lo que informó Diario Río Uruguay, el hecho ocurrió pasadas las 21, cuando el equipo de Primera División realizaba una práctica en las inmediaciones del Parque San Carlos.

El grupo de rugbiers estaba cumpliendo con uno de los entrenamientos de la llamada pretemporada, de cara a los torneos y partidos de este 2026. En ese contexto, uno de los jugadores se descompensó repentinamente, lo que motivó la inmediata asistencia por parte de quienes se encontraban en el lugar.

Traslado al hospital

Siempre, según lo precisado desde el club, el deportista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

A pesar de las maniobras y la atención médica recibida, el jugador falleció poco después. La noticia golpeó rápidamente en la entidad, ya que además de los deportistas que los acompañaban, la novedad fue recibida por las familias que estaban en la sede llevando a cabo una serie de actividades para la entidad.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Perilio, de 42 años de edad, integrante del plantel de Primera del rugby del club concordiense.