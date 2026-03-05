Autoridades visitaron cinco comunas del departamento Feliciano y abordaron seguridad y programas provinciales

Autoridades provinciales y la legisladora Romero en la comuna de La Verbena.

Funcionarios del gobierno provincial y legisladores entrerrianos desarrollaron una recorrida institucional por distintas comunas del departamento, con el objetivo de relevar necesidades locales y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades territoriales. Entre los participantes estuvo la diputada provincial María Elena Romero (Juntos).

La actividad incluyó visitas a las localidades de San Víctor, Chañar, La Verbena, La Esmeralda y Laguna Benítez, estas dos últimas recientemente constituidas como comunas. La agenda se desarrolló junto al Dr. Ricardo Vales, el Dr. Nicolás Wendler, Ignacio Rivas —de la Secretaría de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Trabajo—, coordinadores de comunas y la senadora departamental.

“Durante la jornada de hoy realizamos una intensa agenda de trabajo recorriendo las comunas del departamento”, señaló Romero al informar sobre la actividad.

Según detalló la legisladora, el recorrido permitió dialogar con autoridades y vecinos de cada localidad para relevar problemáticas y avanzar en soluciones conjuntas. “Fortalecer el vínculo entre el Estado y las comunidades para conocer de primera mano las problemáticas locales y seguir trabajando de manera articulada para acompañar el desarrollo de cada pueblo entrerriano. Creemos en un Estado presente, que recorre el territorio, escucha y construye junto a sus vecinos”, expresó.

Durante la jornada también se abordaron temas vinculados a la seguridad y a los programas destinados a las comunas. “Hablamos sobre la seguridad, los diferentes programas para las diferentes Comunas. Y se les informó lo que fue mi proyecto de agregar el inciso P al artículo 25 de la Ley de Comunas N° 10.644”, explicó.

La diputada es autora de la iniciativa (N° 11.213) que incorporó el inciso P al artículo 25 de la normativa que regula el funcionamiento de las comunas en la provincia. La modificación autoriza a los consejos comunales a contratar empréstitos o crédito público para financiar inversiones en bienes de capital, obras y servicios de infraestructura, siempre mediante ordenanza específica aprobada por mayoría absoluta. La norma establece además que los servicios de amortización no podrán comprometer más del 20% de los recursos sin afectación específica y prohíbe utilizar ese tipo de financiamiento para gastos corrientes.

Romero destacó además el proceso de reorganización institucional del departamento. “En mi departamento no tiene más Juntas de Gobierno, está acorde a lo que establece la Constitución provincial que habla de municipios y comunas. Agradecer al gobernador Rogelio Frigerio que piensa en este norte que por tantos años había sido olvidado. También al ministro Troncoso y equipo”, concluyó.

Encuentro en la nueva comuna de La Esmeralda

Encuentro en la comuna de Chañar.