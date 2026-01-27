El deporte adaptado formó parte de la Playa Olímpica en Concepción del Uruguay

El Canotaje fue uno de los deportes adaptados que dijo presente en "La Histórica". (Foto: Prensa Municipalidad de Concepción del Uruguay)

El deporte adaptado formó parte de las competencias de la Playa Olímpica en Concepción del Uruguay, que durante tres fines de semana consecutivos se desarrolló en la Isla del Puerto. Las actividades formaron parte también de los deportes de la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 y marcando el camino a los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Las disciplinas adaptadas que se desarrollaron fueron: canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, como parte de una propuesta participativa e inclusiva denominada “PentAcción”. Sin fines competitivos, la iniciativa promovió el trabajo en equipo mediante la modalidad de postas.

Colonia de Vacaciones

Durante el verano se desarrolla la Colonia de Vacaciones de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, sumando una propuesta de verano a las actividades que se realizan durante todo el año.

Una vez más, da sus frutos el trabajo articulado entre el Estado municipal y el sector privado, ya que la Colonia se hace en las instalaciones de los clubes Parque Sur y Atlético Uruguay, instituciones que han puesto a disposición sus instalaciones y su personal.

La Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado funciona durante el año en el Centro Deportivo y Cultural “El Espinillo”. Su creación abrió las puertas del ámbito deportivo a las personas con discapacidad, buscando tanto la inclusión como la proyección competitiva.

Esta iniciativa de la Municipalidad busca garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho a la práctica deportiva, tal como lo establece la ley nacional 26.378.

Ofrece una variedad de disciplinas adaptadas, incluyendo: básquet, bochas, tenis de mesa, bádminton, atletismo, motricidad. Es coordinada por el profesor Joaquín Erramuspe y cuenta con cuatro profesores de Educación Física.