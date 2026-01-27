Se realizó un nuevo operativo de donación de órganos en Paraná que beneficia a cinco pacientes

En la madrugada de este martes se realizó un nuevo operativo de donación de órganos en Paraná que beneficiará a cinco pacientes en lista de espera, entre ellos, dos pacientes en emergencia nacional.

El equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a dos equipos de Buenos Aires y el equipo de ablación hepática regional fueron los encargados de llevar adelante el proceso.

La intervención comenzó con el arribo al aeropuerto local de tres aeronaves que transportaron a tres equipos médicos especializados, conformados por un total de 14 profesionales.

En la oportunidad, viajaron desde Buenos Aires un equipo de la Fundación Favaloro y otro equipo del Hospital Italiano, para realizar la ablación de los órganos asignados a sus pacientes.

También trabajó el equipo de ablación hepática regional, facilitando la logística del operativo y dando más oportunidades a los pacientes en lista de espera a recibir su trasplante. En este sentido, cabe mencionar que, al contar con este recurso ya no es necesario que viajen profesionales médicos desde los centros de trasplante para realizar la ablación: ahora el procedimiento se realiza localmente y luego se efectúa el traslado al centro de trasplante correspondiente.

Hubo tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná que se encargaron del traslado de los especialistas hacia el Hospital San Martín, donde se realizaron las intervenciones quirúrgicas.

Una vez finalizadas las tareas médicas, los profesionales fueron movilizados nuevamente hacia la terminal aérea junto con los órganos ablacionados.

Estos traslados de regreso se realizaron en tiempos intercalados para facilitar la salida de cada vuelo hacia sus respectivos destinos.

Desde la cartera sanitaria se destacó el gesto solidario de otra familia entrerriana que, a pesar del difícil momento que están atravesando, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida hacia la donación, permitiendo que cinco personas en lista de espera se beneficien con diversos trasplantes, entre ellas dos pacientes en emergencia nacional.

Además, desde el Cucaier se recordó que se trató del segundo proceso multiorgánico del año en la provincia, que se suma a otros de tejidos.