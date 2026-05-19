Con una goleada, Rosario Central avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central de Venezuela este martes y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Canalla se impuso con goles de Alejo Veliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben. Así, llegó a los 13 puntos en el Grupo H y selló su boleto a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

Los primeros momentos del partido fueron de estudio. El elenco venezolano se paró bien la mitad de la cancha, lo que le permitió frenar los embates del local. De hecho, el primer cuarto de hora no tuvo ocasiones de gol.

A los 21 minutos, Alejo Véliz abrió el marcador. Luego de una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo, el delantero capturó el rebote y puso el 1-0. En el festejo, el goleador se emocionó y se le pudo ver lágrimas en los ojos, ya que saltó al Gigante de Arroyito por última vez, puesto que se marchará al Bahía de Brasil.

A los 31 minutos, luego de una serie de rebotes, el balón quedó en poder de Jovanny Bolívar, que definió para vencer la resistencia de Jeremías Ledesma. Sin embargo, el empate no se consumó, ya que el delantero se encontraba en fuera de juego. Al margen de eso, el juez Flávio de Souza revisó la jugada en la cabina VAR por una posible mano de Agustín Sández dentro del área, la cual fue desestimada.

A poco del final de la primera etapa, el Canalla amplió la ventaja. Julián Fernández improvisó una rabona para asistir a Vicente Pizarro, que remató de primera y estableció el 2-0.

En tiempo agregado, Ángel Di María se perdió el tercero. El Fideo quiso definir por arriba de la humanidad del arquero Giancarlo Schiavone, pero le erró al arco. Enzo Copetti quiso corregir la trayectoria cuando se tiró al piso antes de que el balón abandone la cancha, aunque falló en su intento.

En el inicio del complemento, el elenco rosarino continuó con el control del juego. De hecho, tuvo varias aproximaciones para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en los metros finales, señala Infobae.

A los 70 minutos de juego, llegó el 3-0. Giovanni Cantizano se metió dentro del área a pura habilidad y dejó de cara al gol a Di María. El campeón del mundo solo tuvo que empujar la pelota para marcar se segundo tanto en el certamen.

A poco del final, Marco Ruben, el histórico goleador de Central, puso el 4-0. El delantero, que volvió este año del retiro, concretó su gol número 107 con la camiseta del Canalla. Luego de eso, el conjunto venezolano descontaba por medio de Juan Camilo Zapata, pero la jugada fue anulada por una mano en el inicio.

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, la última de la fase de grupos, Central visitará a Independiente del Valle, el miércoles 27 de mayo desde las 19. En el mismo día y horario, Universidad Central chocará con Libertad de Paraguay.