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Copa Sudamericana: Barracas Central y Deportivo Riestra, sin chances de avanzar

19 de Mayo de 2026 - 21:58
Barracas Central

El Guapo cayó en Chile con Audax Italiano por 2 a 0 en la penúltima fecha del Grupo G.

Barracas cayó por 2 a 0 con Audax Italiano en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por el Grupo G. En tanto que Riestra perdió 4 a 1 en su visita a Montevideo City Torque en el estadio Centenario, por el F.

El conjunto chileno se impuso con goles de Daniel Piña y Diego Coelho ante el Albirrouo, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Gonzalo Morales, a los siete minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el Guapo quedó sin posibilidades de superar la fase de grupos, mientras que el conjunto chileno es tercero con siete unidades y se jugará el todo por el todo ante Olimpia de Paraguay el próximo miércoles 27 de mayo, a las 21:30, en un partido que necesita ganar para clasificar.

El Malevo perdió 4 a 1 en Montevideo y quedó sin chances de avanzar.

Por su parte, Deportivo Riestra cayó 4 a 1 en Montevideo, con protagonismo del paranaense Ignacio Arce. Al ex Atlético Paraná se le escapó de las manos un remate de Franco Pizzichillo y tuvo una mala salida que terminó con el tanto de Salomón Rodríguez. Jonatan Goitía anotó el segundo y  Eduardo Agüero el cuarto. Alexander Díaz descontó para el Malevo.

Con este resultado, Riestra quedó con cuatro puntos y tercero en el Grupo F, sin chances matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. City Torque lidera la zona con 10 unidades, mientras que Gremio ocupa el segundo lugar con siete y un partido pendiente ante Palestino. Si bien el Malevo se encuentra a tres unidades de Gremio, por el nuevo criterio de desempate, aunque lo alcance en puntos, no podrá superarlo ya que perdió ambos juegos.

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