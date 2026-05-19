Premier League: el entrerriano Gabriel Heinze festejó un histórico título con Arsenal

El Sonri colaboró para cortar una sequía de 22 años para los Gunners en la Premier League.

El entrerriano Gabriel Heinze se consagró campeón este martes de la Premier League con Arsenal, como parte del cuerpo técnico del español Mikel Arteta. El entrenador y exfutbolista crespense colaboró desde su rol como asistente para que los Gunners cortaran una racha de 22 años sin títulos en la máxima categoría de Inglaterra.

La esperada consagración del equipo londinense llegó tras el empate 1 a 1 de Manchester City, su inmediato perseguidor, ante el Bournemouth 1 a 1 en un encuentro correspondiente a la 37ª fecha del campeonato.

El Bournemouth se había puesto en ventaja gracias al gol del francés Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. Pero el empate del City llegó a los 94 minutos, luego de un remate del noruego Erling Haaland.

Con este empate, el Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

De esta manera, el Arsenal, que es dirigido por el español Mikel Artera, pudo cortar con una de las mayores sequías de su historia y volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años.

El Bournemouth, integrado por el concordiense Marcos Senesi (convocado por Lionel Scaloni en la prelista para el Mundial 2026), terminará la fecha en la sexta colocación y se aseguró la presencia en la UEFA Europa League en la próxima campaña.

Cabe destacar que se trata de una nueva etapa para el Sonri, quien comenzó su carrera como DT de Godoy Cruz de Mendoza y tuvo un paso exitoso por Argentinos Juniors, donde consiguió el ascenso a Primera División. También dirigió a Vélez Sarsfield, Newell’s y Atlanta United, en la MLS.

Ahora, el próximo desafío del exzaguero será la final de la Liga de Campeones de Europa entre Arsenal y París Saint Germain, el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

El rol de Heinze en el Arsenal

El defensor surgido futbolísticamente en Cultural de Crespo y formado en las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario llegó a Londres en julio de 2025. Desde su llegada modificó y fortaleció varios aspectos defensivos del equipo. Mediante ejercicios de uno contra uno, movimientos tácticos y correcciones constantes, dejó en claro su metodología de trabajo.

Desde el inicio de la temporada, el equipo londinense se consolidó como uno de los equipos más sólidos defensivamente. Pero el trabajo del Sonry no solamente se basó en cuestiones colectivas, sino también se ocupó de la evolución de jugadores jóvenes como Myles Lewis-Skelly, con protagonismo ofensivo.

De acuerdo a declaraciones reproducidas por TyC Sports, el propio Arteta explicó meses atrás qué representa el argentino dentro de su grupo de trabajo. “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para competir y elevar el nivel. Es extraordinario en eso”, aseguró el entrenador español sobre su ex compañero en Paris Saint-Germain.

También lo elogiaron el arquero David Raya y el brasileño Gabriel Martinelli. “Nos aprieta mucho, solo quiere lo mejor para el grupo, especialmente en lo defensivo”, indicó el español. “Lo ama todo el mundo, bromean y se divierten con él. Es una persona sensacional, todo el plantel está a gusto con él, tiene sus gestos argentinos, el grupo abrazó de una forma increíble", explicó el delantero.

La relación entre Arteta y Heinze nació hace más de dos décadas, cuando compartieron plantel en el PSG durante la temporada 2001/02 junto a Mauricio Pochettino. Años después, aquel vínculo terminó siendo clave para que el ex DT de Newell’s desembarcara en Londres y terminara formando parte de un Arsenal campeón que volvió a hacer historia en Inglaterra.

Gol de Enzo Fernández en Chelsea

Por otro lado, el Chelsea volvió al triunfo al derrotar por 2-1 al Tottenham, con un gol convertido por el mediocampista campeón del Mundo Enzo Fernández, y regresó a zona de copas europeas tras una pésima racha de siete partidos sin ganar en el torneo local.

El exRiver y Defensa y Justicia abrió el marcador a los 17 minutos, con un disparo lejano que se metió por el poste derecho del arquero Antonín Kinsky. Posteriormente, Fernández asistió al Andrey Santos para el segundo tanto.

La visita pudo descontar siete minutos más tarde, con un remate de primera desde el área chica del delantero brasileño Richarlison, aunque no pudo evitar la caída.

Así, el descenso se definirá en la última fecha, con día y hora a confirmar, en la que los Spurs necesitarán sumar ante un alicaído Everton para mantenerse en Primera.

En caso de perder, una hipotética victoria del West Ham ante el Leeds condenaría a uno de los grandes equipos del fútbol inglés a pasar la próxima temporada en el Championship, la segunda división.