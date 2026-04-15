Paraná abrió convocatoria de voluntarios para el sóftbol de los Juegos Odesur 2026

La Asociación Paranaense de Softbol anunció este miércoles la apertura de la inscripción de voluntarios para los torneos masculino y femenino de sóftbol que se desarrollarán en el marco de los Juegos Suramericanos (Odesur) 2026, previstos para septiembre en Paraná.

Las personas interesadas en participar ya pueden registrarse a través del formulario oficial disponible en el sitio web de la organización del evento. Desde la entidad destacaron la importancia del voluntariado para el correcto desarrollo de la competencia, que reunirá a delegaciones de distintos países del continente.

En ese sentido, se difundieron una serie de recomendaciones para completar correctamente la inscripción. Entre ellas, se sugiere realizar el trámite desde una computadora para visualizar mejor los campos requeridos. Además, se indicó no dejar espacios en blanco al inicio o al final de las palabras en los datos cargados manualmente o de forma automática.

Respecto al teléfono de contacto, se debe seleccionar primero el país y luego ingresar el número con característica, sin el 0 ni el 15, todo en una sola línea. También se recordó que, tanto en el campo de teléfono personal como en el de contacto de emergencia, es necesario presionar el signo “+” para validar el número, que quedará resaltado.

Otro de los puntos destacados es la carga de idiomas. Incluso en caso de no contar con conocimientos en otras lenguas, se debe seleccionar “español”, indicar el nivel y confirmar la opción con el botón “+”.

Finalmente, desde la organización remarcaron la necesidad de aceptar los términos y condiciones y completar el verificador de seguridad antes de enviar el formulario.

El sóftbol, disciplina con fuerte arraigo en la capital entrerriana, será una de las grandes atracciones de los Juegos Odesur 2026, que tendrán actividad con epicentro en Rosario, pero también se disputarán en Santa Fe y Rafaela