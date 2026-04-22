Banco Entre Ríos y Crear SGR impulsan el financiamiento pyme en la provincia

En el marco del Día PyME organizado por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), que se llevó a cabo el 22 de abril en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Banco Entre Ríos y CREAR SGR anunciaron la implementación de un esquema de financiamiento para PyMEs basado en garantías sindicadas, con foco en la provincia de Entre Ríos.

El evento reunió a empresas, entidades financieras y actores clave del sistema con el objetivo de acercar herramientas concretas de financiamiento y fortalecer el acceso al crédito del entramado productivo.

En este contexto, CREAR SGR se posiciona como la entidad estructuradora de las operaciones de garantías sindicadas dentro del sistema SGR, en articulación con CASFOG, mientras que Banco Entre Ríos participa como entidad monetizadora de las operaciones, permitiendo canalizar financiamiento hacia empresas con mayor escala y mejores condiciones.

Las garantías sindicadas permiten que múltiples SGR y el FOGAER (Fondo de Garantías de Entre Ríos) trabajen de manera coordinada para respaldar operaciones de mayor volumen, ampliando la capacidad del sistema y facilitando el acceso al crédito productivo para las empresas.

Si bien este tipo de esquemas viene desarrollándose dentro del sistema de garantías a nivel nacional, la iniciativa presentada marca la primera estructuración con foco específico en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de potenciar el financiamiento del entramado productivo local.

“Las garantías sindicadas representan una evolución del sistema que ya se viene consolidando en el país. Este paso nos permite focalizar ese desarrollo en Entre Ríos, acompañando a empresas con necesidades de financiamiento más complejas y generando mayor escala en el acceso al crédito”, destacó Ignacio Valente, gerente general de CREAR SGR.

Por su parte, Rodrigo Córdoba, responsable del segmento empresas de Banco Entre Ríos, explicó que: “La articulación con CREAR SGR y el sistema de garantías nos permite canalizar financiamiento de manera más eficiente hacia las PyMEs de la provincia, ampliando el alcance del crédito y mejorando sus condiciones”.

La iniciativa se enmarca en una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer el acceso al financiamiento productivo y promover el desarrollo de las economías regionales.