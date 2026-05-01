El historial del TC2000 en el autódromo Ciudad de Concordia

El TC2000 llegará este fin de semana al Autódromo Ciudad de Concordia para la tercera fecha del calendario.

Este fin de semana el TC2000 disputará su tercera fecha de la temporada 2026 en el Autódromo Ciudad de Concordia. Será la visita 16 de la categoría al trazado entrerriano, aunque en total se disputaron 18 carreras. Los máximos ganadores son Mario Gayraud, Juan María Traverso, Leonel Pernía, Bernardo Llaver y Matías Rossi con dos triunfos cada uno.

La primera competencia en la Capital del Citrus fue en el circuito de 3.120 metros, fue el 9 de agosto de 1981 con la pole position y victoria de Jorge Omar Del Río con el VW 1500. En tanto que al podio lo completó José Miguel Pontoriero con VW 1500 y Eduardo José Sáenz con Ford Taunus.

Mientras que la última carrera fue en el circuito de 4.700 metros, el 29 de junio del año pasado. La pole fue para Leonel Pernía con la Honda ZR-V, mientras que el ganador de la final fue el crespense Emiliano Stang con el Toyota Corolla.

En tanto que segundo terminó Matías Rossi (Toyota Corolla) y tercero fue Franco Morillo (Chevrolet Cruze).

Todos los ganadores

9/8/1981: Jorge Omar del Río (Volkswagen 1500).

8/8/1982: Rubén Luis Di Palma (Volkswagen 1500).

25/9/1983: Mario Gayraud (Ford Taunus).

20/4/1986: Mario Gayraud (Ford Sierra).

12/6/1988: Juan María Traverso (Renault Fuego).

25/6/1989: Miguel Ángel Etchegaray (Renault Fuego).

22/11/1992: Juan María Traverso (Renault Fuego).

4/7/1993: Guillermo Maldonado (Volkswagen Gol).

8/8/2004: Christian Ledesma (Chevrolet Astra).

9/10/2005: Guillermo Ortelli (Peugeot 307).

1/5/2022: Agustín Canapino (Chevrolet Cruze).

2/3/2024: Leonel Pernía (Renault Fluence).

3/3/2024: Bernardo Llaver (Honda Civic).

31/8/2024: Matías Rossi (Toyota Corolla).

1/9/2024: Leonel Pernía (Renault Fluence).

14/12/2024: Bernardo Llaver (Honda Civic).

15/12/2024: Matías Rossi (Toyota Corolla).

29/6/2025: Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S).