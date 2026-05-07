Invitan a un ateneo gratuito y abierto sobre “La Eutanasia como problema bioético y político”

El espacio Políticas para la República (PR) invita a un ateneo abierto y gratuito destinado a toda la ciudadanía, titulado “La Eutanasia como problema bioético y político: notas y apuntes para entender mejor el problema”.

El objetivo del encuentro es abordar uno de los debates bioéticos y políticos más relevantes de la actualidad: la eutanasia y la muerte asistida. Será este sábado 9 de mayo, a las 18, en la Sede de PR, 9 de Julio 217 de Paraná. Hay inscripción previa.

El partido sostiene que en los últimos años, el tema “dejó de ser una discusión lejana o reservada a especialistas”. Proyectos legislativos, declaraciones públicas y experiencias internacionales han empujado la conversación hacia el centro de la agenda. En ese escenario, PR propone un espacio para “debatir el tema con seriedad, con argumentos sólidos y con plena conciencia de su complejidad”.

Aportes al debate desde bases filosóficas y bioéticas

El encuentro busca aportar a ese debate desde una perspectiva rigurosa e integral. Lejos de las simplificaciones o de las respuestas coyunturales, el encuentro desarrollará el problema en sus dimensiones fundamentales: sus bases filosóficas y bioéticas, su encuadre en el derecho argentino y comparado, y su vinculación con la realidad concreta del sistema de salud. El enfoque adoptará un criterio general, orientado a clarificar los principios en juego, evitando centrarse en casos particulares que, por su carga emocional, suelen dificultar el análisis de fondo.

Los proyectos presentados en el Congreso de la Nación entre 2021-2026

Entre 2021 y 2026 se presentaron 18 proyectos sobre eutanasia y muerte asistida, aunque varios son reiteraciones de iniciativas previas. En total, pueden identificarse diez textos distintos. En 2026, cinco proyectos mantienen estado parlamentario en Diputados y uno en el Senado. Los firmantes son de distintos bloques partidarios. Entre algunos de ellos, se encuentran:

Unión por la Patria: Carolina Gaillard, Blanca Osuna, Leandro Santoro, Gabriela Beatriz Estevez, Maria Carolina Moises, Silvina García Larraburu, entre otros.

UCR - Unión Cívica Radical: Atilio Benedetti, Julio Cobos, Alfredo Cornejo, Martin Tetaz, Mariana Juri, Rodolfo Alejandro Suarez, Mario Barletta, Lisandro Nieri, entre otros.

Encuentro Federal: Miguel Angel Pichetto, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, entre otros.

PRO: Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Martín Ardohain.

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet.

Al mismo tiempo, el encuentro no se limitará a describir el problema, sino que incorpora el análisis de las alternativas disponibles, con especial atención al desarrollo y estado actual de los cuidados paliativos. De este modo, se propone ofrecer una mirada completa que permita comprender no solo los términos del debate, sino también los desafíos concretos que enfrenta el sistema sanitario argentino en el acompañamiento del final de la vida.

El Ateneo es abierto, gratuito y pensado para toda la comunidad, con inscripción previa en PR.org.ar o al link https://forms.gle/rptYCjDnUVNHi69e6