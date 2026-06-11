La intervención de Radio Nacional le sacó el móvil a LT 14

Silvina Ríos, trabajadora de la emisora, contó a Radio Plaza que sienten “inmensa tristeza y angustia, el móvil es una herramienta más que nos quitaron, nos sacaron. Se lo llevaron hoy, por una decisión de la intervención de Radio Nacional. Eso significa menos trabajo, menos presencia de la radio que tiene más de 80 años en la provincia”.

La periodista sintetizó la situación como “una gota más de lo que nos sacó este Gobierno nacional”: “primero nos sacaron la FM; después nos apagaron el streaming; nos apagaron la web y las redes sociales”, enumeró.

Señaló que “en un medio, el móvil es muy importante, es quien está en el lugar de los hechos: en un accidente, una cuestión social, una necesidad de los vecinos. El móvil de LT 14 ha estado no sólo en Paraná sino también en toda la provincia, cubrimos fiestas de todo tipo”.

Por último, resaltó que están todos “con mucha angustia, no solo tiene que ver con esto, sino que la situación viene de más tiempo, tiene que ver con los salarios que no aumentan hace 21 meses, todas las quintas y las faltas de herramientas de trabajo. Quien hace los móviles, cubrirá ahora de la manera que pueda. Y quien es chofer del móvil, espera a saber qué pasará con su situación”.