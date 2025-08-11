Gualeguay rendirá homenaje a “Licha” Martínez, Burruchaga y Medina Bello

La Municipalidad de Gualeguay rendirá homenaje a tres futbolistas entrerrianos que dejaron su huella en la selección argentina de fútbol con la inauguración de una gigantografía, el próximo 15 de agosto. Se trata de Lisandro Martínez, Jorge Luis Burruchaga y Ramón Ismael Medina Bello, todos gualeyos y campeones con la Albiceleste.

Se trata de una iniciativa de Turismo, Cultura y Deportes de Gualeguay y se llevará a cabo este viernes desde las 10, tendrá lugar en Batalla de Cepeda y Tratado del Pilar, frente a la oficina de Turismo. “Un emotivo reconocimiento a quienes han llevado el nombre de Gualeguay a lo más alto”, indicaron en las redes sociales oficiales del municipio gualeyo.

Los tres referentes futbolísticos de Gualeguay han estado en históricas conquistas de la selección argentina de fútbol. El más reciente es Lisandro Martínez, defensor que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, la Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y la Finalíssima en Wembley 2022.

Jorge Luis Burruchaga fue partícipe fundamental en la consagración del seleccionado argentino en México 1986 que tuvo a Diego Armando Maradona en su esplendor. Burru fue el autor del gol de la victoria sobre Alemania Federal por 3 a 2, tras una asistencia de Pelusa y una corrida memorable.

El Mencho Medina Bello, por su parte, levantó dos ediciones de la Copa América con el recordado equipo dirigido por Alfio Coco Basile. El delantero de River y Racing dio la vuelta olímpica en Chile 1991 y repitió en Ecuador 1993, donde Argentina consiguió por 14ª vez el certamen continental.