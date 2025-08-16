Vélez le ganó a Independiente y lo dejó en el último lugar

Este sábado por la noche, la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo el encuentro entre Vélez Sarsfield e Independiente por la Zona B. El partido contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, que fue acompañado por Diego Ceballos en el VAR.

Aunque el local dominó durante los primeros minutos de juego, le costó establecer ese dominio en el marcador. Incluso le costó generar chances de gol, hasta que llegó el horror defensivo de Kevin Lomónaco.

El central tomó un pase de Jonathan De Irastroza hacia atrás y quedó mirando hacia su arco. Cuando intentó enganchar hacia su izquierda se encontró con la intercepción de Tomás Galván, que le arrebató la pelota.

Cuando el mediocampista parecía quedar mano a mano con el arquero, Lomónaco lo tomó de la pierna dentro del área y le cometió falta, por lo que Leandro Rey Hilfer sancionó penal. Además del penal, decidió la expulsión del defensor, por lo que el Rojo se encontró con uno menos y en desventaja en el marcador, porque Dilan Aquino definió al ángulo y puso el 1-0 a los 35.

Poco después pudo llegar el segundo luego de una buena jugada personal de Imanol Machuca, que enganchó de izquierda al centro y sacó un potente remate desde adentro del área que Rodrigo Rey envió al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, el Fortín volvió a llegar con un centro desde la derecha que primero tocó Francisco Pizzini y luego Aarón Quirós no pudo mandar contra el arco del Rojo. El defensor se chocó la pelota, que acabó perdiéndose por el fondo de la cancha en el costado izquierdo de Rey después del rechazo de Leonardo Godoy.

La respuesta del Rojo llegó con una buena jugada asociada en la que Lautaro Millán no llegó a definir. Sin embargo, en la revisión de la jugada descubrieron que Quirós le cometió falta dentro del área a Pablo Galdames, por lo que hubo penal para el Rojo. De la ejecución se encargó Felipe Loyola, que a poco de haber ingresado anotó el empate con un remate bajo y hacia la izquierda (Tomás Marchiori se arrojó hacia el otro poste).

Pero volvió a haber oportunidad para Vélez. Luego de un tiro de esquina desde la derecha, Rey Hilfer sancionó penal por un agarrón de De Irastroza sobre Brian Romero -los dos parecían estar tomándose-. De la ejecución se encargó el propio Romero, que venció a Rey y anotó el 2-1 definitivo a los 39. Ganó Vélez.

Con el resultado final, el Rojo quedó último en su grupo con dos puntos; mientras que el Fortín alcanzó a River y San Lorenzo con ocho unidades. En la próxima fecha, los de Julio Vaccari recibirán a Platense, el domingo 24 desde las 20.30; mientras que el elenco de Liniers será visitante de Godoy Cruz el lunes 25, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Vélez 2-1 Independiente.



Goles:

34’PT: Dilan Godoy -penal- (VEL).

31’ST: Felipe Loyola -penal- (IND).

39’ST: Brian Romero -penal- (VEL).



Expulsado:

32’PT: Kevin Lomónaco (IND).



Formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Imanol Machuca; Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastroza; Pablo Galdames, Iván Marcone; Matías Abaldo, Lautaro Millán, Diego Tarzia; Ignacio Pussetto.

DT: Julio Vaccari.



Cambios:

36’PT: ingresó Franco Paredes por Diego Tarzia (IND).

10’ST: ingresó Claudio Baeza por Tobías Andrada (VEL).

17’ST: ingresó Walter Mazzantti por Matías Abaldo (IND).

17’ST: ingresó Felipe Loyola por Iván Marcone (IND).

17’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (IND).

23’ST: ingresó Brian Romero por Tomás Galván (VEL).

23’ST: ingresó Maher Carrizo por Dilan Godoy (VEL).

41’ST: ingresó Santiago Montiel por Lautaro Millán (IND).

43’ST: ingresó Leonel Roldán por Francisco Pizzini (VEL).

43’ST: ingresó Matías Pellegrini por Imanol Machuca (VEL).



Amonestados:

4’ST: Tobías Andrada (VEL).

7’ST: Tomás Galván (VEL).

9’ST: Iván Marcone (IND).

15’ST: Ignacio Pussetto (IND).

29’ST: Aarón Quirós (VEL).

32’ST: Felipe Loyola (IND).

37’ST: Jonathan De Irastroza (IND).

43’ST: Walter Mazzantti (IND).

46’ST: Agustín Lagos (VEL).

50’ST: Santiago Montiel (IND).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: José Amalfitani.

Video: Liga Profesional.