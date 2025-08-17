Las “Panteritas” terminaron séptimas en el Mundial U21

Argentina venció a Turquía en la final por el séptimo puesto en Indonesia.

Este domingo, la selección argentina de vóley femenino U21 enfrentó a su par de Turquía en la final por el séptimo lugar del Mundial de la categoría. En la ciudad de Surabaya, Indonesia, las Panteritas fueron en búsqueda de cerrar un muy buen torneo con una última victoria.

Las dirigidas por Pablo Ambrosini vencieron sin atenuantes por 3-0 a sus rivales con parciales de 25/21, 25/18 y 25/21. De esta manera concluyeron el torneo en la séptima posición luego de obtener siete victorias (ante Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía) y dos derrotas (ante Brasil y China).

En este último partido la principal anotadora fue Milena Margaria, autora de 12 puntos; mientras que Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter, aportó dos tantos. En Turquía destacó Defne Basyolcu, que anotó 22 tantos.

Con este partido finalizó la participación de Argentina en el certamen ecuménico con un valioso séptimo lugar que le permite soñar a lo grande hacia el futuro.

-SÍNTESIS-

Argentina 3-0 Turquía.



Parciales: 25/21 - 25/18 - 25/21.



Formaciones:

Argentina: Milena Margaria, Micaela Cabrera, Martina Bednarek, María Aguilar, Bianca Garibaldi y Morena Chiappero. Líbero: Valentina De la Fuente.

DT: Pablo Ambrosini.



Turquía: Nisa Yilmaz, Liza Safronova, Bilge Pasa, Defne Basyolcu, Bianka Mumcular, Begum Kacmaz. Líbero: Ilayda Gergef.

DT: Gökhan Durmaz.



Ingresaron:

-En Argentina: Lara Martínez Casas, Martina Franco, Melany Detzel, Paloma Routaboul y Zoe Studer.



-En Turquía: Helin Kayikçi, Beren Yesilirmak, Eylul Durgun, Ezel Balik, Beril Çoban.



Árbitros: María Durán Guzmán - Tatsuhiro Sawa.



Estadio: Gelora Pancasila (Surabaya, Indonesia).

Resultados de Argentina:

-Zona A:

3-0 (25/19, 26/24 y 25/15) vs. Canadá.

3-0 (25/23, 25/23 y 25/21) vs. Puerto Rico.

3-1 (25/18, 25/21, 19/25 y 25/19) vs. Serbia.

3-0* vs. Vietnam.

3-0 (25/15, 25/23 y 25/19) vs. Indonesia.



-Playoffs:

Octavos de final: 3-0 (25/15, 25/13 y 25/19) vs. República Checa.

Cuartos de final: 0-3 (19/25, 18/25 y 14/25) vs. Brasil.

Semifinal (5° a 8° puesto): 1-3 (12/25, 25/22, 21/25 y 21/25) vs. China.

Final (7° puesto): 3-0 (25/21, 25/18 y 25/21) vs. Turquía.

*El partido se le dio por ganado a la Argentina por una sanción contra el seleccionado de Vietnam.