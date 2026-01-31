Liga Nacional de Vóley: Rowing venció a Echagüe en el duelo paranaense

Este viernes por la noche hubo clásico paranaense en el marco de la Liga Nacional de Vóley masculino. Por la Zona A, el Atlético Echagüe Club recibió al Paraná Rowing Club en el estadio Luis Butta. Se trataba de la séptima presentación para cada uno de los equipos, que de esta manera culminaban la primera rueda de encuentros.

El partido tuvo un inapelable desarrollo favorable al equipo Remero, que acabó imponiéndose en sets corridos por 25/17, 25/21 y 25/23, obteniendo un indiscutido triunfo en territorio visitante. El conjunto dirigido por Jesús Nadalín sigue invicto en Paraná, aunque en este caso se dio el gusto de ganar por primera vez como visitante.

La victoria dejó al Albiceleste con 14 puntos en la posición de escolta de la Zona A, solo por detrás de La Calera, que tiene 15 unidades. El Negro, por su parte, está último e la tabla de posiciones del grupo con apenas cinco puntos, producto de una victoria y dos derrotas por la mínima.

Para este partido, Nadalín puso en cancha a: Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos del encuentro fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Echagüe, dirigido por Juan Corona, formó con: Franco Bournot Nasca, Denis Pérez, Juan Hollman, Héctor Ganduglia, Elián Carricaburu y Henry Sinner. Como líberos se desempeñaron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan.

La próxima presentación para ambos elencos será este domingo 1 de febrero. En esta ocasión volverán a verse las caras entre sí a partir de las 19 en el estadio Parque Escolar Enrique Berduc. Los árbitros del encuentro serán Gabriel Casari y Renzo Leiva.

Foto: Instagram @phfranfrias.