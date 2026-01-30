Se confirmó la cuarta muerte tras el choque en ruta 18 y detuvieron al camionero brasileño

Un fatal accidente ocurrió este viernes en la ruta 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías al acceso de Las Tunas, cuando un camión brasileño con semirremolque impactó de frente contra una camioneta Nissan Frontier, perteneciente a una empresa que trabaja para la Empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA).

Con el correr de las horas se confirmó, esta tarde, el fallecimiento del cuarto ocupante de la camioneta, quien había resultado gravemente herido y permanecía internado en estado crítico. Además, el fiscal que investiga el hecho, Ignacio Ramírez Montrull, ordenó la detención del camionero brasileño involucrado en el siniestro.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el camión transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe) y era conducido por un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, quien quedó detenido por disposición judicial.

En la camioneta se trasladaban cuatro hombres. Tres de ellos murieron en el acto, mientras que el cuarto quedó atrapado en el interior del vehículo con graves lesiones. Fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital “Castilla Mira” de Viale, y posteriormente derivado de urgencia al hospital “San Martín” de Paraná, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Alejandro Casal; Isaac Natanael Fister, de 34 años, con domicilio en Colón; Ismael Sebastián Fonseca, con domicilio en San Benito; y Diego Damián Girard, de 33 años, con domicilio en zona rural de Villa Urquiza.

Los cuatro eran trabajadores de una empresa que realiza tareas de parquizado en los alrededores de los transformadores de ENERSA y se dirigían a realizar trabajos en la zona rural de Villaguay.

De acuerdo a las primeras pericias, la colisión fue frontal: el camión circulaba de este a oeste y la camioneta en sentido contrario. Una posible invasión del carril contrario por parte de la pick up habría originado la tragedia, aunque la policía aclaró que no fue posible determinar quién conducía la camioneta al momento del impacto.