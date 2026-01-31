Gualeguaychú: el Carnaval del País despide enero con su quinta noche en el Corsódromo

El orden de desfile de las comparsas será el siguiente: Papelitos (Club Juventud Unida), Ara Yeví (Club Tiro Federal), Marí Marí (Club Central Entrerriano) y O’ Bahía (Club de Pescadores).

Hoy se vivirá en Gualeguaychú la quinta noche -de once programadas- de la Fiesta Nacional Carnaval del País, que todos los veranos deslumbra a propios y extraños en el Corsódromo “José Luis Gestro”.

La ciudad vive con gran expectativa lo que pasará esta noche, porque la mayor fiesta a cielo abierto que se organiza durante el verano ingresa en la segunda mitad de la competencia. La edición 2026 está dedicada a los recordados Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, personalidades que han sido parte de la potencia del espectáculo, que es considerado como la nave insignia de la temporada de verano en Entre Ríos.

A esto se le suma que, de acuerdo a la información preliminar del área de Prensa, se ha registrado en las jornadas previas un importante movimiento de público para lograr las entradas y ubicaciones tanto en las boleterías como en la plataforma de venta digital.

Teniendo en cuenta el sistema de rotación, el orden del desfile de las comparsas será el siguiente -similar al de la primera noche-: Papelitos (Club Juventud Unida) que presenta “Vivos”, continuará Ara Yeví (Club Tiro Federal) con su tema “La resistencia”, luego será el turno de Marí Marí (Club Central Entrerriano) que muestra “Genios” y cerrará O’ Bahía (Club de Pescadores) que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”.

“De esta forma, culmina enero y febrero se apresta lleno de expectativas para las noches restantes de los días 7, 14, 21 y 28 de febrero más el fin de semana largo de Carnaval los días 15 y 16 de febrero”, señaló Prensa del Carnaval.

Entradas

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo a partir de las 9 y hasta el cierre en horario de corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar o en www.carnavaldelpais.com.ar.

Para la última noche de enero, los residentes del Departamento Gualeguaychú podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP con el descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores.

Por otro lado, el Carnaval mantiene su compromiso con toda la región al habilitar el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo el próximo sábado podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general. Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, este sábado, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP) o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales).