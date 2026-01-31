Tragedia vial en Ruta 18: esperan una pericia clave para determinar si sigue detenido el camionero

André Fernando Rebelo Pereira Junior es el camionero que protagonizó este viernes una tragedia vial en la Ruta 18. Oriundo de Brasil y de 31 años, venía a bordo de su rodado cuando impactó de frente contra una camioneta Nissan Frontier con cuatro ocupantes, que murieron consecuencia del impacto. A esta hora, el hombre está detenido en la Alcaidía de Tribunales y no ha sido liberado porque su suerte depende de una pericia clave.

Según supo AHORA, Accidentología Vial está trabajando en un estudio de la velocidad a la que venía el camionero. De acuerdo a fuentes judiciales, en la zona del impacto la máxima podría ser de 60 kilómetros por hora -evalúan la cartelería de la zona, en obras- y el conductor habría ido a alrededor de 70 kilómetros por hora. En ese caso, de comprobarse un exceso, sería imputado por homicidio culposo. Asimismo, podría concluirse que la máxima era de 80 kilómetros por hora y quedaría en libertad.

No obstante, se aclaró a este medio que si eventualmente el involucrado queda imputado se analiza el contexto del siniestro vial. En ese marco, las primeras pericias indican que no habría estado alcoholizado, que un posible exceso de velocidad habría sido mínimo y que además la responsabilidad del choque correría por cuenta de quien conducía la camioneta, dado que ese vehículo se cruzó de carril y embistió de frente al rodado de mayor porte. Hasta ahora, se descarta un sobrepaso o la presencia de otro auto en la zona. Además, la marca de una frenada en la zona indicaría que el camionero buscó evitar el impacto.

Otro punto a tener en cuenta, que es clave en un futuro si se avanza en la judicialización, es si el eventual exceso de velocidad del camión tiene algún tipo de responsabilidad en la colisión o si, independientemente de ello, hubiera ocurrido la tragedia.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull tendrá en sus manos el informe este fin de semana. Con ello, evaluará los pasos a seguir en cuanto a la situación de Pereira, que por ahora quedó preso en Paraná.