Autopsia y médicos bajo la lupa en la investigación por la muerte de Paola García en Nogoyá

Avanza la investigación judicial por la muerte de Paola García en Nogoyá, tras la denuncia presentada por sus familiares, quienes plantean la sospecha de una posible mala praxis médica. El caso se originó a partir de la atención que recibió la mujer durante varios días en el Hospital San Blas, antes de su fallecimiento el viernes 23 de enero en el Hospital San Martín de Paraná.

El fiscal Fernando Martínez explicó al programa Puro Cuento por Radio Plaza que la denuncia fue formalizada por allegados de la víctima, quienes relataron las “idas y venidas” al centro de salud, los diagnósticos recibidos y los tratamientos indicados.

“Por ahora lo que se hizo fue requerir a todas las instituciones médicas que acompañen de manera urgente toda la documentación”, señaló.

Entre las medidas dispuestas, se solicitó la historia clínica del Hospital San Blas —que la familia ya tenía en su poder—, además de estudios realizados en centros privados, como radiografías, tomografías y ecografías.

También se pidió la documentación del Hospital San Martín, donde finalmente se produjo el deceso.

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Paola, que fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para la autopsia correspondiente.

Según explicó el fiscal, debido al tiempo transcurrido desde el fallecimiento, "el cuerpo será preservado antes de la práctica forense". Además, para garantizar la transparencia, los peritos intervinientes no serán de las ciudades donde fue atendida la paciente.

De la historia clínica surgen los nombres de los profesionales que intervinieron en la atención. En ese marco, se dictó un decreto "citando a nueve personas para que designen abogados y puedan controlar la producción de pruebas, proponer peritos de parte y participar de las pericias".

Martínez indicó que la investigación buscará reconstruir lo ocurrido mediante testimonios, documentación médica y el resultado de la autopsia.

Con esos elementos, se realizará una pericia integral para determinar si existió negligencia profesional y, en su caso, establecer responsabilidades.

“Se recrearán los hechos para evaluar responsabilidades. Ahí se determina quién actuó de acuerdo y quién no”, explicó.

