Racing le puso un freno a la buena racha de Central Entrerriano

Central Entrerriano no pudo con Racing y cortó su serie de victorias este viernes.
Este viernes por la noche, el entonado Central Entrerriano de Carlos Pascal visitó el Centro Deportivo Racing Club para enfrentar a Racing de Avellaneda. Fue en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet en un partido que contó con el arbitraje de Raúl Lorenzo y Florencia Benzer.
El juego fue parejo desde el arranque, pero la Academia consiguió una ligera ventaja que conservó hasta el final de los primeros diez minutos para quedar 15-14 por encima. En el segundo tramo no cambió la cuestión. Los anfitriones siguieron encima en el tanteador e incluso consiguieron incrementar la ventaja en un duelo de bajísimo goleo: 30-26.
El tercer cuarto fue el de peor producción ofensiva. Aunque Racing solo anotó 14 puntos, el equipo gualeguaychuense quedó en apenas 11 y no pudo descontar, llegando con desventaja de siete puntos al último parcial. El marcador era de 44-37.
En el tramo final se dio la mejor producción ofensiva del equipo de Juan Boadaz, que anotó 21 puntos y se impuso 21-15 en el cuarto para acabar retirándose del juego con una victoria por 13 tantos de diferencia: 65-52.
La Academia llegó así a su décima victoria en el campeonato, con lo que tiene un acumulado de 10-11 y se ubica en la novena posición. Central Entrerriano, que llegó a sumar siete triunfos consecutivos, ahora tiene un acumulado de 12-6 y se ubica en la tercera posición del campeonato. La próxima presentación para el Rojinegro será el miércoles 4 de febrero, desde las 21, ante Gimnasia de La Plata.
-SÍNTESIS-
Racing 65-52 Central Entrerriano.
Parciales: 15-14 // 30-26 (15-12) // 44-37 (14-11) // 65-52 (21-15).
Formaciones:
RACING (65)
*Galo Terrera: 9pts, 3rbs, 3as, 1rec.
*Tiago López Estela: 9pts, 6rbs, 1as, 2per.
*Rafael Rosende: 9pts, 8rbs, 1as, 1rec, 1per, 1ta.
*Fernando Fuenmayor: 17pts, 14rbs, 3rec, 5per.
*Néstor López Allebrandt: 3pts, 2rbs, 1rec, 1ta.
Mariano Fernández Gago: 6pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.
José Torrens: 4pts, 5rbs, 1as, 1per.
Matías Núñez: 6pts, 6rbs, 3as, 1rec, 2per.
Luciano Silva: 2pts, 1as, 1per.
DT: Juan Boadaz.
CENTRAL ENTRERRIANO (52)
*Lautaro Pividori: 9pts, 5rbs, 2as, 1rec, 1per, 1ta.
*Aquiles Montani Wortzel: 7pts, 7rbs, 1rec, 2per.
*Johu Castillo Borja: 4pts, 5rbs, 1per.
*Nicolás Reynoso (x): 6pts, 3rbs, 2per.
*Cristian Zenclussen: 4pts, 4rbs, 3as, 2rec, 2per.
Cristian Pérez: 4pts, 3rbs, 2rec, 2per.
Marcos Panozzo: 4pts, 7rbs, 2per, 1ta.
Juan Siboldi: 6pts, 1per.
Mario Ghersetti: 8pts, 2rbs.
Benjamín Lado: 1rb.
DT: Carlos Pascal.*Inicialistas.(x) Excluido.
Árbitros: Raúl Lorenzo y Florencia Benzer.
Estadio: Centro Deportivo Racing Club.