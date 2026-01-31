Racing le puso un freno a la buena racha de Central Entrerriano

Este viernes por la noche, el entonado Central Entrerriano de Carlos Pascal visitó el Centro Deportivo Racing Club para enfrentar a Racing de Avellaneda. Fue en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet en un partido que contó con el arbitraje de Raúl Lorenzo y Florencia Benzer.

El juego fue parejo desde el arranque, pero la Academia consiguió una ligera ventaja que conservó hasta el final de los primeros diez minutos para quedar 15-14 por encima. En el segundo tramo no cambió la cuestión. Los anfitriones siguieron encima en el tanteador e incluso consiguieron incrementar la ventaja en un duelo de bajísimo goleo: 30-26.

El tercer cuarto fue el de peor producción ofensiva. Aunque Racing solo anotó 14 puntos, el equipo gualeguaychuense quedó en apenas 11 y no pudo descontar, llegando con desventaja de siete puntos al último parcial. El marcador era de 44-37.

En el tramo final se dio la mejor producción ofensiva del equipo de Juan Boadaz, que anotó 21 puntos y se impuso 21-15 en el cuarto para acabar retirándose del juego con una victoria por 13 tantos de diferencia: 65-52.

La Academia llegó así a su décima victoria en el campeonato, con lo que tiene un acumulado de 10-11 y se ubica en la novena posición. Central Entrerriano, que llegó a sumar siete triunfos consecutivos, ahora tiene un acumulado de 12-6 y se ubica en la tercera posición del campeonato. La próxima presentación para el Rojinegro será el miércoles 4 de febrero, desde las 21, ante Gimnasia de La Plata.

-SÍNTESIS-

Racing 65-52 Central Entrerriano.



Parciales: 15-14 // 30-26 (15-12) // 44-37 (14-11) // 65-52 (21-15).



Formaciones:

RACING (65)

*Galo Terrera: 9pts, 3rbs, 3as, 1rec.

*Tiago López Estela: 9pts, 6rbs, 1as, 2per.

*Rafael Rosende: 9pts, 8rbs, 1as, 1rec, 1per, 1ta.

*Fernando Fuenmayor: 17pts, 14rbs, 3rec, 5per.

*Néstor López Allebrandt: 3pts, 2rbs, 1rec, 1ta.

Mariano Fernández Gago: 6pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.

José Torrens: 4pts, 5rbs, 1as, 1per.

Matías Núñez: 6pts, 6rbs, 3as, 1rec, 2per.

Luciano Silva: 2pts, 1as, 1per.

DT: Juan Boadaz.



CENTRAL ENTRERRIANO (52)

*Lautaro Pividori: 9pts, 5rbs, 2as, 1rec, 1per, 1ta.

*Aquiles Montani Wortzel: 7pts, 7rbs, 1rec, 2per.

*Johu Castillo Borja: 4pts, 5rbs, 1per.

*Nicolás Reynoso (x): 6pts, 3rbs, 2per.

*Cristian Zenclussen: 4pts, 4rbs, 3as, 2rec, 2per.

Cristian Pérez: 4pts, 3rbs, 2rec, 2per.

Marcos Panozzo: 4pts, 7rbs, 2per, 1ta.

Juan Siboldi: 6pts, 1per.

Mario Ghersetti: 8pts, 2rbs.

Benjamín Lado: 1rb.

DT: Carlos Pascal.*Inicialistas.(x) Excluido.



Árbitros: Raúl Lorenzo y Florencia Benzer.



Estadio: Centro Deportivo Racing Club.