Copa Túnel: clubes de la LPF participaron de una reunión informativa

Los clubes participaron de un cónclave con el gerente de la Liga, Hugo Fontana.

En la jornada del viernes se desarrolló una reunión informativa relacionada con la disputa de la Copa Túnel Subfluvial. De ella participaron los clubes pertenecientes a la Liga Paranaense de Fútbol que participarán del certamen que enfrenta a equipos paranaenses con equipos de Santa Fe.

En representación de las autoridades de la LPF estuvo su actual gerente, Hugo Fontana, que participó de la reunión con directivos de los elencos paranaenses. En el cónclave, Tony les brindó detalles precisos respecto a cómo será el desarrollo de la competencia.

Trascendió de la reunión que la suma económica total que se repartirá en diferentes premios durante el certamen será de 36 millones de pesos. Se trata de una buena cantidad para equipos cuya estructura deportiva es amateur.

En representación de Paraná, los equipos que competirán de la edición que se disputará entre marzo y junio de 2026 son: Patronato, Neuquen, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto. Por Santa Fe, por otra parte, competirán: Colón, Cosmos, Gimnasia y Esgrima, Independiente, La Salle Jobson, Nacional, Unión y Universidad Nacional del Litoral.