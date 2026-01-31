Con cuatro partidos comienza la tercera fecha de la Liga Profesional

El duelo entre Independiente y Vélez es el principal atractivo de los partidos del sábado.

La acción correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional se pondrá en marcha este sábado. Desde las 17.30 se disputarán cuatro partidos repartidos entre las dos zonas que conforman el torneo. Jugará uno de los cuatro equipos que consiguió ganar sus dos partidos hasta el momento.

17.30: San Lorenzo - Central Córdoba (Zona A)

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo de Almagro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Zona A. El encuentro que comenzará a las 17.30 tendrá el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Ciclón llega a esta jornada tras su polémica victoria frente a Gimnasia de Mendoza por 1-0 en condición de visitante, con la que suma tres puntos. El Ferroviario, por su parte, empató contra Atlético Tucumán por 0-0 como visitante y sumó su primera unidad del torneo.

Entre las posibles formaciones de ambos equipos podría darse la titularidad del sanjustense Horacio Tijanovich en el conjunto santiagueño.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marcos Iacobellis, Matías Vera, Lucas González, Horacio Tijanovich; Diego Barrera y Ezequiel Naya.

DT: Lucas Pusineri.

19.45: Independiente - Vélez (Zona A)

Todavía por la Zona A se dará también la presentación de Independiente y Vélez. El partido iniciará a las 19.45 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini luego del pitazo inicial de Hernán Mastrángelo. En el VAR estará Germán Delfino. La transmisión será de TNT Sports.

El Rojo viene de empatar ante Newell’s por 1-1, con lo que quedó décimo en la tabla de posiciones con apenas dos puntos; mientras que el Fortín es uno de los cuatro equipos que ganó sus dos partidos: lidera la tabla junto a Lanús, con seis unidades.

El concordiense Leonardo Godoy podría aparecer entre los titulares del Rojo, que también contarían con el ex Patronato Gabriel Ávalos como titular.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

22: Atlético Tucumán - Huracán (Zona B)

El primer encuentro de la Zona B será uno de los dos que se disputará a partir de las 22: Atlético Tucumán - Huracán. El partido contará con el arbitraje de Felipe Viola, acompañador por Juan Loustau en el VAR. Este duelo en el estadio Monumental José Fierro será televisado por ESPN premium.

El Decano viene de sumar su primer punto del torneo ante Central Córdoba luego de empatar 0-0; mientras que el Globo perdió como local ante Independiente Rivadavia por 2-1 y actualmente tiene un punto.

Este partido tendrá participación entrerriana en ambos elencos: el gualeguaychuense Renzo Tesuri será titular en el local; mientras que el federalense Fabio Pereyra estará desde el arranque entre los dirigidos por Diego Martínez.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.



Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera; Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

22: Talleres - Platense (Zona A)

El otro encuentro que iniciará a las 22 será en el estadio Mario Kempes, donde Talleres recibirá a Platense. El árbitro del juego por la Zona A será Andrés Gariano, complementado desde el VAR por Sebastián Habib. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

La T llega a este partido luego de perder ante Vélez por 2-1, con lo que suma tres puntos; mientras que el Calamar venció en el inicio de la fecha pasada a Instituto por 2-1 y actualmente tiene cuatro unidades, con las que está cuarto en el torneo.

Aunque las formaciones todavía no están confirmadas de manera defintiva, no se anticipan presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Juan Gauto, Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero; Franco Zapiola; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.

Fuentes: Doble Amarilla, TyC Sports, La Gaceta y La Voz.